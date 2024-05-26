Şok Edici Sırlarını Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

'Bir gün aşırı sarhoş oldu ve benim tuvaletimdeyken uyuyakalarak ortalığı kirletti. Daha sonra hem onu, hem tuvaleti temizledim ve onu yatağına yatırdım. Süper sarhoş olduğu için hiçbir şey hatırlamıyor ama söylesem büyük ihtimalle kafayı yerdi.'