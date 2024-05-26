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Şok Edici Sırlarını Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Şok Edici Sırlarını Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:31

Yaşamda hepimizin başkalarından sakladığımız bir yüzümüz ve sırrımız var. Bugün, şok edici sırlarını paylaşarak hepimizin ağzını açık bırakan 15 kişiye bakacağız. Siz de bizlerle sırrınızı paylaşmaya ne dersiniz?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Küçükken ailemin evinde çalışan hizmetçi tarafından istismar edilmiştim."

1. "Küçükken ailemin evinde çalışan hizmetçi tarafından istismar edilmiştim."

'Daha 5 yaşındayken garip fotoğraflarımı çekiyordu. Sonunda diğer hizmetçiler olanları fark etti ve aileme anlattı. Polis, hizmetçinin fotoğraflarımı internette sattığını keşfetti.'

2. "Dışarıda asla tuvalete girmeyen süper utangaç bir arkadaşım var."

'Bir gün aşırı sarhoş oldu ve benim tuvaletimdeyken uyuyakalarak ortalığı kirletti. Daha sonra hem onu, hem tuvaleti temizledim ve onu yatağına yatırdım. Süper sarhoş olduğu için hiçbir şey hatırlamıyor ama söylesem büyük ihtimalle kafayı yerdi.'

3. "Küçükken kardeşinin parasını çalmış ve yere gömmüş."

'Daha sonra parayı almayı unutmuş ve yıllar sonra aklına gelmiş ama kardeşine de asla parayı onun çaldığını söyleyememiş.'

4. "7-12 yaşlarımdayken teyzem tarafından istismar edildim ve geçenlerde bir kaza geçirip felç kaldı."

4. "7-12 yaşlarımdayken teyzem tarafından istismar edildim ve geçenlerde bir kaza geçirip felç kaldı."

'Kimseye anlatamasam da içten içe mutluyum.'

5. "Bilgisiyar mühendisliğinden asla mezun olmadım ama 25 yıldır çalıştığım hiçbir firmanın umrunda olmadı."

5. "Bilgisiyar mühendisliğinden asla mezun olmadım ama 25 yıldır çalıştığım hiçbir firmanın umrunda olmadı."

'Ailem beni mezun sanıyor ve onlara bunun doğru olmadığını söyleyecek cesaretim yok.'

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6. "Ayna karşısında saatlerce yüzümü ve derimi incelediğim ve sıkıştırdığım bir huyum var."

6. "Ayna karşısında saatlerce yüzümü ve derimi incelediğim ve sıkıştırdığım bir huyum var."

'Ne yazık ki bu alışkanlık yüzünden cildim yara doldu...'

7. "Ailemin evindeki garajda pirotekniklerle oynarken yanlışlıkla evi yaktım."

7. "Ailemin evindeki garajda pirotekniklerle oynarken yanlışlıkla evi yaktım."

'Daha sonra elektrik sisteminden çıkmış gibi kanıtlarla oynadım ve bütün ev yanmadan yangını söndüren kişi olarak bana kahraman gibi davrandılar.'

8. "Arkadaşlarımın abisi can sıkıntısından evlerindeki kedi kumuna tuvaletini yapmıştı ve bunu gören hemşire annesi, 'kedi kumunda insan dışkısı var!' demişti."

8. "Arkadaşlarımın abisi can sıkıntısından evlerindeki kedi kumuna tuvaletini yapmıştı ve bunu gören hemşire annesi, 'kedi kumunda insan dışkısı var!' demişti."

'Ne zaman kedilerden konu açılsa aklıma bu geliyor...'

9. "Küçükken babamın kumandasını sakladım ve 1 hafta sonra babam neredeyse sinirden kafayı yemeye başlamıştı."

'Sonunda babamın bulacağı battaniyelerden birisinin arasına koydum. Küçükken çok gariptim.'

10. "Bir arkadaşım amcasının çocuğu olduğunu öğrenmiş ama ne kadar sorarsa sorsun annesi kabul etmiyormuş."

'Ayrıca doğal olarak ailedeki kimseye de soramamış.'

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11. "Beraber çalıştığım iş arkadaşlarımdan birisinin çok kötü bir gaz sorunu vardı ve bazenleri farkında olmadan bile gaz çıkarırdı."

'Bir gün toplantıda çok pis bir koku yayıldı ve menajerim toplantıyı bitirmeye karar verdi. Tam çıkarken, o ne kokuydu be Margert (iş arkadaşım), dedi ama aslında gaz çıkaran bendim...'

12. "Son iki yıldır bir alkolik olarak yaşıyorum ve işten çıkar çıkmaz bayılasıya kadar alkol içiyorum."

12. "Son iki yıldır bir alkolik olarak yaşıyorum ve işten çıkar çıkmaz bayılasıya kadar alkol içiyorum."

13. "Karısını olduğunu bilmediğim bir adamla aylarca yatmıştım."

13. "Karısını olduğunu bilmediğim bir adamla aylarca yatmıştım."

'Daha sonra bana yalan attığını ve aslında evli olduğunu öğrendim.'

14. "Evde rahat rahat çalışmaya çok alıştım ve şimdi ofise dönmek istemiyorum."

'Patronuma veya yakınımdakilere söyleyemesem de sanırım ben sadece evde olmaktan zevk alıyorum.'

15. "Neredeyse her gün öldürmeyi düşündüğüm birisi var ama bunlar sadece bir hayal ve üzerine hareket etmeyi düşünmüyorum."

15. "Neredeyse her gün öldürmeyi düşündüğüm birisi var ama bunlar sadece bir hayal ve üzerine hareket etmeyi düşünmüyorum."

'5 yıldır gördüğüm terapistim bile bu düşüncelerimi bilmiyor.'

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