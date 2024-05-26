Şok Edici Sırlarını Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Şok Edici Sırlarını Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşamda hepimizin başkalarından sakladığımız bir yüzümüz ve sırrımız var. Bugün, şok edici sırlarını paylaşarak hepimizin ağzını açık bırakan 15 kişiye bakacağız. Siz de bizlerle sırrınızı paylaşmaya ne dersiniz?
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1. "Küçükken ailemin evinde çalışan hizmetçi tarafından istismar edilmiştim."
2. "Dışarıda asla tuvalete girmeyen süper utangaç bir arkadaşım var."
3. "Küçükken kardeşinin parasını çalmış ve yere gömmüş."
4. "7-12 yaşlarımdayken teyzem tarafından istismar edildim ve geçenlerde bir kaza geçirip felç kaldı."
5. "Bilgisiyar mühendisliğinden asla mezun olmadım ama 25 yıldır çalıştığım hiçbir firmanın umrunda olmadı."
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6. "Ayna karşısında saatlerce yüzümü ve derimi incelediğim ve sıkıştırdığım bir huyum var."
7. "Ailemin evindeki garajda pirotekniklerle oynarken yanlışlıkla evi yaktım."
8. "Arkadaşlarımın abisi can sıkıntısından evlerindeki kedi kumuna tuvaletini yapmıştı ve bunu gören hemşire annesi, 'kedi kumunda insan dışkısı var!' demişti."
9. "Küçükken babamın kumandasını sakladım ve 1 hafta sonra babam neredeyse sinirden kafayı yemeye başlamıştı."
10. "Bir arkadaşım amcasının çocuğu olduğunu öğrenmiş ama ne kadar sorarsa sorsun annesi kabul etmiyormuş."
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11. "Beraber çalıştığım iş arkadaşlarımdan birisinin çok kötü bir gaz sorunu vardı ve bazenleri farkında olmadan bile gaz çıkarırdı."
12. "Son iki yıldır bir alkolik olarak yaşıyorum ve işten çıkar çıkmaz bayılasıya kadar alkol içiyorum."
13. "Karısını olduğunu bilmediğim bir adamla aylarca yatmıştım."
14. "Evde rahat rahat çalışmaya çok alıştım ve şimdi ofise dönmek istemiyorum."
15. "Neredeyse her gün öldürmeyi düşündüğüm birisi var ama bunlar sadece bir hayal ve üzerine hareket etmeyi düşünmüyorum."
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