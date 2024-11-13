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Soğuk Havaların Eşlikçisi: Sıcak Çikolata Etkisi Yaratan 10 Sıcak Şarkı

etiket Soğuk Havaların Eşlikçisi: Sıcak Çikolata Etkisi Yaratan 10 Sıcak Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 12:02

Havalar iyice soğumaya başladı! Artık terlemek yerine soğuklarla mücadele edeceğimiz aylara girdik. Kimimiz partnerine sarılır, kimisi ise şarkılara... Bu şarkılar soğuk havalarda içini ısıtmaya yetecek!

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1. Norah Jones - Sunrise

2. Ben Howard - Old Pine

3. The Paper Kites - Bloom

4. Iron & Wine - Such Great Heights

5. Angus & Julia Stone - Big Jet Plane

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6. Vance Joy - Georgia

7. Hozier - Cherry Wine

8. Fleetwood Mac - Landslide

9. Bon Iver - Holocene

10. Ray LaMontagne - You Are the Best Thing

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