Soğuk Havaların Eşlikçisi: Sıcak Çikolata Etkisi Yaratan 10 Sıcak Şarkı
Soğuk Havaların Eşlikçisi: Sıcak Çikolata Etkisi Yaratan 10 Sıcak Şarkı
Havalar iyice soğumaya başladı! Artık terlemek yerine soğuklarla mücadele edeceğimiz aylara girdik. Kimimiz partnerine sarılır, kimisi ise şarkılara... Bu şarkılar soğuk havalarda içini ısıtmaya yetecek!
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1. Norah Jones - Sunrise
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2. Ben Howard - Old Pine
3. The Paper Kites - Bloom
4. Iron & Wine - Such Great Heights
5. Angus & Julia Stone - Big Jet Plane
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