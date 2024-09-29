Sizin İlişkinizdeki Kara Bulutlar Ne Zaman Bitecek?
Sizin İlişkinizdeki Kara Bulutlar Ne Zaman Bitecek?
İlişkiler, zaman zaman kara bulutların gölgesinde kalabilir ve bu durum, ilişkinizin genel sağlığını etkileyebilir. Ancak, bu bulutların ne zaman dağılacağı ve ilişkinizin nasıl bir yön alacağı, birçok faktöre bağlıdır. Bu test, ilişkinizdeki mevcut sorunların ne kadar etkili olduğunu ve kara bulutların ne zaman sona erebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.
O zaman hazırsanız başlayalım! 🔥
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlişkinizde sık sık hangi tür anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz?
3. Partnerinizle en son ne zaman derinlemesine bir konuşma yaptınız?
4. Bir sorun yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz?
5. Peki ilişkinizdeki sorunları partnerinizle paylaşırken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
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