Siyah Kalp Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Siyah Kalp Gerçek Hikaye mi?

Siyah Kalp dizisi, genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun yeni ailesinden çocuklarını saklama hikayesini ele alıyor. Varlıklı bir iş insanı olan Samet ile evlenen Sumru, yıllar sonra, terk ettiği çocukları Nuh ve Melek'i karşısında gördüğünde ne yapacak?

Annelerinin izini bulduktan sonra Kapadokya'ya gelen ikizleri bekleyen aşk hikayesi ise işleri daha da karmaşık bir hale gelecek. Çünkü Nuh, annesinin peşinden geldiği konakta Sevilay'ı, Melek ise Samet'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihan ile tanışacak. Melek ve Nuh'un aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmalarıyla, Sumru'nun hayatında neler değişecek? Birlikte göreceğiz...