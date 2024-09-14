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Siyah Kalp Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Siyah Kalp Gerçek Hikaye mi?

Siyah Kalp Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Siyah Kalp Gerçek Hikaye mi?

Show tv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 22:15

Show TV ekranlarının yeni dizisi Siyah Kan, ilk kez 12 Eylül 2024 Perşembe gecesi seyirci ile buluştu. Tims&B Productions imzalı dizinin Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan gibi genç oyuncularla dolu güçlü kadrosu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, birçok başarılı ismi bir araya getiren Siyah Kalp dizisinin konusu ne? 

İşte, detaylar...

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Show TV ekranlarının yeni dizi Siyah Kalp, Kapadokya'nın eşsiz dokusu ve romantik atmosferiyle Sumru ve genç yaşta terk ettiği çocuklarının hayat hikayesini konu alıyor.

Show TV ekranlarının yeni dizi Siyah Kalp, Kapadokya'nın eşsiz dokusu ve romantik atmosferiyle Sumru ve genç yaşta terk ettiği çocuklarının hayat hikayesini konu alıyor.

Tims&B Productions imzalı dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç'un kaleminden çıkıyor.

Siyah Kalp Dizisinin Konusu Nedir?

Siyah Kalp Dizisinin Konusu Nedir?

Siyah Kalp dizisi, genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun yeni ailesinden çocuklarını saklama hikayesini ele alıyor. Varlıklı bir iş insanı olan Samet ile evlenen Sumru, yıllar sonra, terk ettiği çocukları Nuh ve Melek'i karşısında gördüğünde ne yapacak? 

 Annelerinin izini bulduktan sonra Kapadokya'ya gelen ikizleri bekleyen aşk hikayesi ise işleri daha da karmaşık bir hale gelecek. Çünkü Nuh, annesinin peşinden geldiği konakta Sevilay'ı, Melek ise Samet'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihan ile tanışacak. Melek ve Nuh'un aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmalarıyla, Sumru'nun hayatında neler değişecek? Birlikte göreceğiz...

Siyah Kalp Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Siyah Kalp Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ece Uslu - Sumru

  • Aras Aydın - Nuh

  • Leyla Tanlar - Sevilay

  • Hafsanur Sancaktutan - Melek 

  • Burak Tozkoparan - Cihan

  • Esra Dermancıoğlu - Hikmet

  • Burak Sergen - Samet

  • Genco Özak - Esat

  • İlker Aksum - Tahsin

  • Bülent Polat - Bünyamin

  • Ayşe Tunaboylu - Enise

  • Gözde Çığacı - Canan

  • Derin İnce - Harika

  • Deniz Karabaş - Esma

  • Sema Çeyrekbaşı - Sakine

  • Işıl Yücesoy - Nihayet

Siyah Kalp Nerede Çekiliyor?

Siyah Kalp Nerede Çekiliyor?

Büyülü atmosferi ve romantik dokusuyla Siyah Kalp dizisine Kapadokya ev sahipliği yapıyor. Dizinin dramatik ve gizemli hikayesi, şehrin eşsiz güzelliğiyle tamamlanıyor.

Siyah Kalp Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Siyah Kalp Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Siyah Kalp dizisinin senaryosu, Yıldız Tunç'un kaleminden çıkıyor. Dizi herhangi bir yapımdan ya da gerçek hayattan uyarlama değil.

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Siyah Kalp Hangi Kanalda ve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Siyah Kalp Hangi Kanalda ve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Siyah Kalp dizisi, ilk kez 12 Eylül Perşembe akşamı Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yayınlandığı günden beri dikkat çeken dizi, yeni sezonda her Perşembe akşamı 20.00'da Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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