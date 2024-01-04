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Sivasspor'un 17 Yaşındaki Yıldızı Yunus Emre Konak Premier Lig Ekibine 5 Milyon Euro'ya Satıldı

Sivasspor'un 17 Yaşındaki Yıldızı Yunus Emre Konak Premier Lig Ekibine 5 Milyon Euro'ya Satıldı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:41

Sivasspor'da oynayan ve henüz Süper Lig'de yarım sezon oynayan 10 Ocak 2006 doğumlu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Yunus Emre Konak için Premier Lig ekibi Brentford 5 milyon Euro'luk teklifle Sivasspor'un kapısını çaldı.

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Henüz 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, Premier Lig ekibi Brentford'a 5 milyon Euro karşılığında transfer oluyor.

Henüz 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, Premier Lig ekibi Brentford'a 5 milyon Euro karşılığında transfer oluyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Premier Lig ekibi Brentford, Süper Lig'de 17 maça çıkan 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Premier Lig ekibi Brentford, Süper Lig'de 17 maça çıkan 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Ön liberoda oynayan, bu sezon Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile 17 lig maçında forma giyen ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken yıldız adayı devre arasında İngiltere'nin yolunu tuttu.

Ön liberoda oynayan, bu sezon Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile 17 lig maçında forma giyen ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken yıldız adayı devre arasında İngiltere'nin yolunu tuttu.

Yunus Emre Konak, Brentford kariyerine B Takımı’nda başlayacak.

Yunus Emre Konak, Brentford kariyerine B Takımı’nda başlayacak.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Yunus Emre Konak transferini doğruladı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Yunus Emre Konak transferini doğruladı.
twitter.com
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Kariyerinde başarılar Yunus Emre Konak!

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