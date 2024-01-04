Sivasspor'un 17 Yaşındaki Yıldızı Yunus Emre Konak Premier Lig Ekibine 5 Milyon Euro'ya Satıldı

Sivasspor'da oynayan ve henüz Süper Lig'de yarım sezon oynayan 10 Ocak 2006 doğumlu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Yunus Emre Konak için Premier Lig ekibi Brentford 5 milyon Euro'luk teklifle Sivasspor'un kapısını çaldı.