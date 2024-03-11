Sinema Tarihindeki Adını Altın Harflerle Yazdırmış 10 Kadın Yönetmen
Sinema Tarihindeki Adını Altın Harflerle Yazdırmış 10 Kadın Yönetmen
İşte senin için sinema tarihinde adını altın harflerle yazdırmış 10 kadın yönetmen. Hazırsan, perdeyi aralayalım ve bu yıldızları sahneye çıkaralım:
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. - Alice Guy-Blaché
2. - Kathryn Bigelow
3. - Sofia Coppola
4. - Agnès Varda
5. - Jane Campion
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6. - Greta Gerwig
7. - Ava DuVernay
8. - Patty Jenkins
9. - Lynne Ramsay
10. - Niki Caro
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