Sinema Tarihindeki Adını Altın Harflerle Yazdırmış 10 Kadın Yönetmen

'Gerçekçiliğin Prensesi'

Agnès, kamerasıyla gerçek hayatın içine daldı ve bize hayatın kendisini gösterdi. Kendisi, Fransız Yeni Dalga'nın hem annesi hem de babası kabul edilir. Eğer sinemada bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, Agnès'in filmleri sizin için bir başlangıç noktası olabilir.