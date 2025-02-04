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Sıfırdan Öğretiyoruz: Seks Oyuncaklarını Nasıl Kullanacağınız Hakkında 10 Bilgi

etiket Sıfırdan Öğretiyoruz: Seks Oyuncaklarını Nasıl Kullanacağınız Hakkında 10 Bilgi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 23:46

Seks oyuncaklarını denemek istiyor ama bir türlü nerden ve nasıl başlayacağını bilmiyorsan tamamen doğru içeriktesin. İşte hangi seks oyuncağını nasıl kullanırsan daha efektif ve doğru olur açıklıyoruz!

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1. Vibratör

1. Vibratör

Genel olarak kolay kullanılması için küçük ve dar bir ürün olan vibratör, düz veya titreşimli seçeneklere sahiptir. Önemli olan titreşim hızını doğru bir şekilde ayarlamaktır. Vajina içerisine yerleştireceğiniz vibratör ile haz duygusunu kolaylıkla ortaya çıkarabilirsiniz.

2. Belden Bağlamalı Vibratör

2. Belden Bağlamalı Vibratör

Vücudunuza takarak kullanacağınız belden bağlamalı vibratörün iki farklı çeşidi bulunur. Birinin içi boştur, içi boş olan vibratöre penisinizi yerleştirebilir ve titreşimi ayarlayabilirsiniz. Diğerinde ise titreşim hızını ayarlayarak ilişkiye girebilirsiniz.

3. Plug

3. Plug

Anal bölgesi için üretilmiş ve genellikle 3 farklı boyutu olan plugları cinsel ilişki sırasında kullanabilirsiniz. Uygun boyda seçeceğiniz plug'ı kayganlaştırıcı yardımı ile anüs bölgesine yerleştirmelisiniz.

4. Ağız topu

4. Ağız topu

Daha çok fetişlerde kullanılan ağız topunun da kullanımı oldukça kolaydır. Yuvarlak top kısmı ağza gelecek şekilde yerleştirdikten sonra çene ve kafa bölgesine uygun şekilde sıkmanız gerekir.

5. Aşk yumurtası

5. Aşk yumurtası

Uzaktan kumandalı sistem ile çalışan aşk yumurtası bir çeşit küçük vibratördür. Uygulama üzerinden titreşim oranını ayarlayabileceğiniz aşk yumurtasının bir kısmını vajinanın içine yerleştirerek kullanabilirsiniz.

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6. Dildo

6. Dildo

Gerçekçi bir penis şeklinde üretilen dildolar vajina bölgesinde kullanılır. Vibratörden farklı olarak titreşim özelliği yoktur. Plastik, silikon, cam veya metal dildoları tercih edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz dildoya göre kayganlaştırıcı kullanarak vajinal bölgenin içine girebilirsiniz.

7. Penis halkası

7. Penis halkası

Penisin dış kısmına takarak kullanabileceğiniz penis halkası kan akışını düzenleyerek penisin daha sert olmasını sağlar. Orgazm sürecini uzatan penis halkasının içerisinden penisi geçirebilirsiniz.

8. Vajina topları

8. Vajina topları

Vajinaya yerleştirilen ve 15-20 dakika içeride tutulan vajina topları rahmin kaslarını güçlendirerek cinsel ilişkide daha fazla zevk almanızı sağlar. Düşük, orta ve güçlü olarak 3 farklı direnç seçeneği bulunan vajina toplarını kayganlaştırıcı yardımıyla vajinaya yerleştirebilirsiniz.

9. Oral seks simülatörü

9. Oral seks simülatörü

Kullanmadan önce kayganlaştırıcıyı simülatörün üzerinde bulunan tüm dillere eşit derecede yaymanız gerekiyor. Ardından oral seks simülatörünü vücudunuzun istediğiniz yerinde dolaştırarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız bölgeye göre hız ayarını ayarlayabilirsiniz.

10. Zevk arttırıcı spreyler

10. Zevk arttırıcı spreyler

Kullanımı oldukça kolay olan zevk arttırıcı spreyi vajinal bölgeye 2-3 kere sıkmanız yeterlidir. Sprey bölgenin nemlenmesini sağlayarak daha fazla keyif alınmasına imkan tanır. Yine penisin de uç bölgesine sıkarak aynı etkiyi alabilirsiniz.

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