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Sıcaktan Eve Kapananların Keyfini Yerine Getirecek Ücretsiz Oyun Tavsiyeleri

Sıcaktan Eve Kapananların Keyfini Yerine Getirecek Ücretsiz Oyun Tavsiyeleri

Webtekno
Webtekno - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 11:18

Yaz aylarının gelip çatmasıyla aşırı sıcaklar da başladı. Haliyle de birçok insan, sıcakta dışarı çıkmak yerine evde klima altında kalmayı tercih ediyor. Bu durumlarda yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri de oyun oynamak. İşte biz de tam burada devreye giriyor ve yaz sıcaklarında evinizde oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyun tavsiyeleriyle imdadınıza yetişiyoruz.

Sürekli yeni oyunlar çıktığı için oyun seçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda oyun fiyatlarının alıp başını gitmesi de bütçenizi aşıyor olabilir. Bu yüzden sizin için hazırladığımız oyun tavsiye listesi hem tamamen ücretsiz hem de oynarken çok zevk alacağınız farklı türlerden oyunlardan oluşuyor.

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1. Fortnite

1. Fortnite

Epic Games imzası taşıyan Fortnite, hiç şüphesiz şu anda oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar arasında. Fortnite’ın ana modu Battle Royale olsa da aynı zamanda yüzlerce farklı moda da erişebiliyorsunuz. Yani direkt Fortnite içinde Rocket Racing, LEGO gibi yüzlerce farklı oyunu da oynama imkanınız var. 

Fortnite’a her 2-3 ayda bir yeni sezon geliyor. Örneğin şu anda süper kahraman temalı, ona göre karakterler, konumlar ve silahlar olan bir sezon var. Sürekli kendini yenilemesi, oyuncu kitlesini kaybetmesine engel oluyor. Arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayabilir. İsterseniz rekabetli maçlara girin isterseniz de eğlenceli kreatif haritalarda eğlenin.

  • Türü: Battle Royale, çok oyunculu, üçüncü şahıs

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: Epic Games

  • Çıkış tarihi: 2017

2. Counter-Strike 2

2. Counter-Strike 2

2023’te CS:GO’ya gelen bir güncellemeyle sunulan Counter-Strike 2, şu anda en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. 20 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun oynadığı FPS türündeki gerçekçi mekaniklerle donatılmış yapımda diğer oyuncularla rekabet ediyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz CS2, oynarken zamanın nasıl aktığını anlayamayacağınız bir oyun.

  • Türü: FPS, çok oyunculu

  • Platform: PC

  • Geliştirici: Valve

  • Çıkış tarihi: 2023

3. League of Legends

3. League of Legends

Tabii ki ücretsiz oyun demişken dünyanın en sevilen online oyunlarından biri olan League of Legends’tan bahsetmemek olmaz. Riot Games imzalı yapım, uzun yıllardır online oyunlar arasında en üst konumlarda. Çok oyunculu savaş arenası türündeki eşsiz karakterleri içeren bu oyunu yaz sıcaklarında hiç sıkılmadan oynayabilirsiniz.

  • Türü: Çok oyunculu savaş arenası, aksiyon RPG

  • Platform: PC

  • Geliştirici: Riot Games

  • Çıkış tarihi: 2009

4. Apex Legends

4. Apex Legends

Bir başka Battle Royale türündeki yapım ise Apex Legends. Güçlü yeteneklere sahip karakterlerle oynadığımız bu yapımda diğer oyuncularla savaşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sürekli yenilenmesi de onu tercih edilebilir bir oyun kılıyor.

  • Türü: Battle Royale, çok oyunculu

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: Respawn

  • Çıkış tarihi: 2019

5. Dota 2

5. Dota 2

Yaz aylarında oynayabileceğiniz bir başka efsane yapım da Dota 2. Valve imzalı bu MOBA türündeki oyunda dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyla kapışabiliyorsunuz. Sürekli yenilenen yapısıyla da her zaman keşfedilecek yeni şeyler sunabiliyor. Bu da 12 yılın ardından hâlâ popüler olmasının en büyük etkenlerinden.

  • Türü: MOBA, strateji, çok oyunculu

  • Platform: PC

  • Geliştirici: Valve

  • Çıkış tarihi: 2013

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6. Marvel Rivals

6. Marvel Rivals

Nispeten yeni bir oyun diyebileceğimiz Marvel Rivals, kısa sürede dünya çapında en çok konuşulan oyunlardan biri olmayı başardı. Süper kahraman temalı PvP türünde diyebileceğimiz bu yapımda, ikonik Marvel karakterlerini ve onların güçlerini kullanabiliyoruz. Ana amaç ise rakip takımı alt etmek. Süper kahraman temasından dolayı oldukça zevkli bir oynanış deneyimi sunduğunu söylemek mümkün.

  • Türü: Çok oyunculu, PvP, TPS

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: NetEase Games

  • Çıkış tarihi: 2024

7. eFootball

7. eFootball

Tabii ki spor tutkunlarını da atlamamak gerek. Daha öncesinde PES olarak bildiğimiz eFootball’ı herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Konami imzalı yapımda, güncel takımlar ve gelişmiş mekanikler ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla futbol maçlarından kapışarak sıcak yaz günlerini geçirebilirsiniz.

  • Türü: Futbol, çok oyunculu,

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: Konami

  • Çıkış tarihi: 2021

8. Rainbow Six Siege X

8. Rainbow Six Siege X

2015’te yayımlanan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Ubisoft imzası taşıyor. Taktiksel nişancı türüne sokabileceğimiz bu yapımda, arkadaşlarınızla birlikte oynayarak zafere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hızlı karşılaşma, derecesiz, dual front gibi çeşitli oyun modlarıyla da size en uygun oyun deneyimini yaşatabiliyor.

  • Türü: FPS, PvP, çok oyunculu

  • Platform: PC, PS, Xbox

  • Geliştirici: Ubisoft

  • Çıkış tarihi: 2015

9. The Sims 4

9. The Sims 4

Yaşam simülasyonu denilince akla gelen ilk oyun hiç şüphesiz The Sims’tir. Tamamen ücretsiz oynayabileceğiniz Electornic Arts imzalı bu yapımda kendi karakterinizi oluşturup ona bir hayat yaşatıyorsunuz. İsterseniz ek DLC’leri satın alarak çok daha ileri bir deneyim de yaşamanız mümkün.

  • Türü: Yaşam simülasyonu

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: Maxis

  • Çıkış tarihi: 2014

10. Fall Guys

10. Fall Guys

Öyle çok rekabetçi oyunlar aramıyor, sırf arkadaşlarımla veya tek başıma eğleneyim diyorsanız Fall Guys tam size göre. Party Royale ve platform türlerindeki bu yapımda kaos dolu engelli parkurları aşarak diğer oyuncuları alt etmeye çalışın.

  • Türü: Party Royale, çok oyunculu, platform

  • Platform: PC, Xbox, PS

  • Geliştirici: Mediatonic

  • Çıkış tarihi: 2020

Yaz sıcaklarında evde otururken tamamen ücretsiz oynayabileceğiniz oyun tavsiyelerimiz bu şekildeydi. Kendi zevklerinize göre yukarıdaki oyunları deneyebilir ve yazı çok daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Tabii ki bunlar ulaşabileceğiniz ücretsiz oyunlardan sadece bazıları. Daha çok fazla ücretsiz oyun şu anda piyasada var. Peki sizin favoriniz hangisi? Bu listeye eklemek istediğiniz oyunlar var mı?

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Webtekno
Webtekno
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