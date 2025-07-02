Sıcaktan Eve Kapananların Keyfini Yerine Getirecek Ücretsiz Oyun Tavsiyeleri

Yaz aylarının gelip çatmasıyla aşırı sıcaklar da başladı. Haliyle de birçok insan, sıcakta dışarı çıkmak yerine evde klima altında kalmayı tercih ediyor. Bu durumlarda yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri de oyun oynamak. İşte biz de tam burada devreye giriyor ve yaz sıcaklarında evinizde oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyun tavsiyeleriyle imdadınıza yetişiyoruz.

Sürekli yeni oyunlar çıktığı için oyun seçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda oyun fiyatlarının alıp başını gitmesi de bütçenizi aşıyor olabilir. Bu yüzden sizin için hazırladığımız oyun tavsiye listesi hem tamamen ücretsiz hem de oynarken çok zevk alacağınız farklı türlerden oyunlardan oluşuyor.