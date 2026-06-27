Sıcaktan Eriyenler Toplansın! Bu Oyunla Dereceyi Düşürebilecek misin?
'Ayaklarımı leğene soktum yine de fayda etmedi', 'Klima çarptı, iki gün yataktan çıkamadım' diyenler, şortla deri koltuğa oturup kalkarken derisini bırakanlar... Toplanın, tam size göre bir şeyle geldik! 🥵
Yaz sıcağının bizi adeta eriyen bir dondurmaya çevirdiği şu bunaltıcı günlerde, seni ekran başına kilitleyecek, oynarken hem terletecek hem de buz gibi ferahlatacak yepyeni bir oyun hazırladık: SICAKTAN KAÇ! 🍦
Oyun basit, bağımlılık seviyesi arşa yakın: Yukarıdan aşağıya süzülen sevimli dondurmamızı yönlendir; öfkeli güneşten, boğucu nem duvarlarından ve o hain deri koltuklardan kaç! Yoldaki buz küplerini toplayıp havayı soğut, klimayı kapıp görünmez kalkanını kuşan. Ama dikkat et; en ufak bir hatanda metrobüsün klimasız tarafında sıkışıp kalabilir veya acilde iki tüp serum yiyebilirsin! 😉
'Ben Türkiye sıcağına şerbetliyim, hayatta erimem' diyorsan, hemen oyna ve dereceyi kaça kadar düşürebileceğini herkese kanıtla! 👇
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