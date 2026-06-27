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Sıcaktan Eriyenler Toplansın! Bu Oyunla Dereceyi Düşürebilecek misin?

Sıcaktan Eriyenler Toplansın! Bu Oyunla Dereceyi Düşürebilecek misin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 12:24
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'Ayaklarımı leğene soktum yine de fayda etmedi', 'Klima çarptı, iki gün yataktan çıkamadım' diyenler, şortla deri koltuğa oturup kalkarken derisini bırakanlar... Toplanın, tam size göre bir şeyle geldik! 🥵

Yaz sıcağının bizi adeta eriyen bir dondurmaya çevirdiği şu bunaltıcı günlerde, seni ekran başına kilitleyecek, oynarken hem terletecek hem de buz gibi ferahlatacak yepyeni bir oyun hazırladık: SICAKTAN KAÇ! 🍦

Oyun basit, bağımlılık seviyesi arşa yakın: Yukarıdan aşağıya süzülen sevimli dondurmamızı yönlendir; öfkeli güneşten, boğucu nem duvarlarından ve o hain deri koltuklardan kaç! Yoldaki buz küplerini toplayıp havayı soğut, klimayı kapıp görünmez kalkanını kuşan. Ama dikkat et; en ufak bir hatanda metrobüsün klimasız tarafında sıkışıp kalabilir veya acilde iki tüp serum yiyebilirsin! 😉

'Ben Türkiye sıcağına şerbetliyim, hayatta erimem' diyorsan, hemen oyna ve dereceyi kaça kadar düşürebileceğini herkese kanıtla! 👇

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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