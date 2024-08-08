Shaquille O'Neal ile Simone Biles'in Boy Farkına Gelen Muzip Yorumlar!

Amerikan sporunun iki gerçek efsanesi Shaquille O'Neal ile Simone Biles'ın fotoğrafı bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Aralarında yarım metreden fazla fark var olan iki sporcunun yan yana geldiği anlara sosyal medya kullanıcıları oldukça muzip espirilerle takıldı.