Shaquille O'Neal ile Simone Biles'in Boy Farkına Gelen Muzip Yorumlar!
Shaquille O'Neal ile Simone Biles'in Boy Farkına Gelen Muzip Yorumlar!
Amerikan sporunun iki gerçek efsanesi Shaquille O'Neal ile Simone Biles'ın fotoğrafı bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Aralarında yarım metreden fazla fark var olan iki sporcunun yan yana geldiği anlara sosyal medya kullanıcıları oldukça muzip espirilerle takıldı.
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Shaquille O'Neal, NBA tarihinin tartışılmaz olarak en iyi oyuncularından biri. Emekli NBA yıldızı 2.16'lık boyu ve genişliği ile uzun yıllar boyunca pota altının en baskın isimlerinden biri oldu.
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Kobe Bryant ile olan ortaklığı asla unutulmayacak Shaq bu sıralar karizması ve eğelenceli kişiliği nedeniyle Amerikan televizyonlarında oldukça aranan bir yorumcu.
Paris Olimpiyatları’nda damga vuran ABD'li jimnastikçi Simone Biles ise tam bir efsane.
1.42 boyundaki GOAT'ın toplamda 6 Olimpiyat altınını var ve bu onu jimnastikte en çok Olimpiyat altını kazanan ABD’li sporcu yapıyor.
2.16'lık Shaquille O’Neal ile 1.42 boyundaki Simone Biles'ın yan yana çektirdikleri bu kare ise sosyal medyada yeniden gündem olmuş durumda. Milyonlarca görüntülenme alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları muzip yorumlarla karşılık verdi 👇
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Fesat değilim, fesat değilim çık aklımdan 😂😂😂😂