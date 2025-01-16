Shakira'nın Antalya'daki Bir Bakkaldan Mercimek ve Kuru Fasulye Paketiyle Çıktığı Fotoğrafın İlginç Hikayesi
Shakira'nın Antalya'daki Bir Bakkaldan Mercimek ve Kuru Fasulye Paketiyle Çıktığı Fotoğrafın İlginç Hikayesi
Yabancı ünlüler ülkemize geldiğinde ayrı bir heyecanlanıyoruz. Hele ki ülkemizde yerelleşme karelerini görürsek ayrı bir seviniyoruz. Bu bahsettiğimiz ünlülerden biri de Shakira. Elinde kuru fasulye, mercimek ve makarna poşetleriyle bir bakkalda görüntülenen Shakira'nin o fotoğrafının hikayesine gelin birlikte bakalım.
Kaynak: teyit.org
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Yabancı ünlülerin ülkemize geldikleri zaman çektirdikleri fotoğraflara ayrı bir merakla bakarız. Özellikle bazılarının çektirdikleri fotoğraflar o kadar ilginçtir ki, insan arka arkaya bakmadan duramaz.
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Bunlardan bir tanesi de ünlü şarkıcı Shakira'ya ait. Birazdan göreceğiniz o fotoğrafın gerçek olup olmadığı sosyal medyada epey tartışıldı.
İşte ortalığı karıştıran fotoğraf bu 👇 Shakira elinde mercimek, bakliyat ve makarna poşetleriyle bir markette. Ve evet, bu fotoğraf gerçek. Peki ne alaka şimdi? Hemen anlatalım...
Shakira, 14 Mayıs 2005’te Türkiye’ye geldi. “Fijación Oral, Vol. 1” isimli albümünün tanıtım gezisi kapsamında Shakira’nın ilk durağı Antalya oldu. Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’nda konser vermek için gelen şarkıcı, Serik ilçesinde bir bakkala da uğradı.
Bu tanıtım gezisi kapsamında Antalya'da bulunan Shakira, aynı zamanda MTV için de bir vlog çekti. Arabayla gezerken karnı acıkan Shakira bir bakkalda durmak istedi. Serik'te bulunan markete giren Shakira elinde kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut, pirinç, makarna, bisküvi ve dondurma ile çıktı ve bu alışveriş için toplam 22 YTL ödedi.
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Antalya'ya gelmeden önce Fethiye ve Göcek'te tatil yapan Shakira'nın bu fotoğrafları kadar, o zamanın alışveriş fiyatları da ilgi çekici aslında. Örneğin 2005’te dondurmanın 1 YTL, meyveli yoğurdun da 35 kuruştan satıldığı görülüyor.
Teyit. org bu enflasyon hesabını da yapmış. Hesaplama detaylarını okuyunca canınız biraz sıkılabilir 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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