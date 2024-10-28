Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Seyahatin İçin Bavul Hazırla, O Bavulla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!

etiket Seyahatin İçin Bavul Hazırla, O Bavulla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 18:01

Her yiğidin bavul hazırlaması farklıdır! Sen bize bir tatil bavulu hazırla, biz sana o bavulla nereye gitmen gerektiğini söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk soru! Kıyafetlerini bavula nasıl yerleştirirsin?

2. Diyelim ki tatilde boş vakitlerini verimli doldurmak istiyorsun. Hangisi yanında olur?

3. Valizimi hazırladığım gün…

4. Bavul içi düzenleyicilerin var mı yoksa eşyalarını öylece koyar mısın?

5. Sıklıkla kullandığın valiz boyu hangisi peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Tatil bavuluna her gün giyeceğin eşyaları kombinleyip mi koyarsın yoksa plansız mı?

7. Hangi eşyan olmadan tatil yapmaya gidemezsin?

8. Son soru! Bavul hazırlarken fazlasıyla temkinli misin yoksa akışa mı bırakırsın?

Amerika!

Amerika!
onedio.com

Bavuluna göre senin gitmen gereken ülke Amerika! Farklı kültürleri bir arada bulunduran Amerika, keşfetmeyi sevenlere en uygun yer. Değişik insanları tanımak sana keyif veriyor, yeniliklerden her zaman hoşlanıyorsun. Amerikan dizilerinde yaşamak sana çekici geliyor... Ev yemeklerinden ziyade dışarıda yemek yemekten hoşlanıyorsun. Arkadaşlarınla birer bira eşliğinde rahatça muhabbet etmek en sevdiğin aktivitelerden biri olabilir. Amerika tam senlik!

İngiltere!

İngiltere!
onedio.com

Sen eşsiz güzelliklerin insanısın! O yüzden İngiltere tam senlik... Kültürel etkinliklere katılmayı; müzik dinlemeyi, kitap okumayı, tiyatrolara gitmeyi seviyorsun. İngiltere, hem şehrin hem de doğanın tadına varılabilecek bir konum. Sen, tam olarak sevdiklerinle oturup bir beş çayı keyfi yapacak kişisin. Senin seyahat etmen gereken ülke kesinlikle İngiltere!

Fransa!

Fransa!
onedio.com

Senin seyahat edeceğin ülke kesinlikle Fransa!Sen bu dünyaya romantik olarak gelmişsin... Tahmin ediyoruz ki hayatını bir film senaryosu gibi yaşamayı çok isterdin 😉 Hayattan her zaman zevk almayı istiyorsun, yediğin yemeği bile öylesine karnımı doyursun mantığıyla yemiyorsun. Etrafındakiler seni keyifçi olarak tanıyor, çünkü böyle tanınmak için elinden geleni yapıyorsun. Elinde bir kadeh şarapla manzarayı izlemek mi? Tam senlik aktivite!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın