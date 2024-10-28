Seyahatin İçin Bavul Hazırla, O Bavulla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!

Senin seyahat edeceğin ülke kesinlikle Fransa!Sen bu dünyaya romantik olarak gelmişsin... Tahmin ediyoruz ki hayatını bir film senaryosu gibi yaşamayı çok isterdin 😉 Hayattan her zaman zevk almayı istiyorsun, yediğin yemeği bile öylesine karnımı doyursun mantığıyla yemiyorsun. Etrafındakiler seni keyifçi olarak tanıyor, çünkü böyle tanınmak için elinden geleni yapıyorsun. Elinde bir kadeh şarapla manzarayı izlemek mi? Tam senlik aktivite!