Seyahatin İçin Bavul Hazırla, O Bavulla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!
Seyahatin İçin Bavul Hazırla, O Bavulla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!
Her yiğidin bavul hazırlaması farklıdır! Sen bize bir tatil bavulu hazırla, biz sana o bavulla nereye gitmen gerektiğini söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk soru! Kıyafetlerini bavula nasıl yerleştirirsin?
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2. Diyelim ki tatilde boş vakitlerini verimli doldurmak istiyorsun. Hangisi yanında olur?
3. Valizimi hazırladığım gün…
4. Bavul içi düzenleyicilerin var mı yoksa eşyalarını öylece koyar mısın?
5. Sıklıkla kullandığın valiz boyu hangisi peki?
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