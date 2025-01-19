Seyahat Planlama Becerin Hangi Seviyede?
Seyahat Planlama Becerin Hangi Seviyede?
Seyahate çıkarken önceden mi planlıyorsun yoksa son dakikacı mısın? Seyahati planlayan mısın yoksa birine planlayıp anı yaşayan mı? Sen bize nasıl seyahate hazırlandığını söyle, biz de planlamada ne kadar iyi olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz hadi!
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1. Bir seyahat planı yapmaya başlarken ilk adımın nedir?
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2. Eğer vizeli bir yere seyahat ediyorsan otel ve uçağını vizen çıkmadan önce mi alırsın?
3. Bir tatil için otel rezervasyonu yaparken neye dikkat edersin?
4. Seyahate çıkmadan önce valizini nasıl hazırlarsın?
5. Yurt dışına ilk kez gideceğin bir şehirde ne yaparsın?
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6. Gitmeden önce şehirde yemek yenilecek yerleri, kafeleri ve dükkanları araştırır ve liste hazırlar mısın?
7. Havalimanından otele veya şehir merkezine nasıl ulaşacağını nasıl öğrenirsin?
8. Seyahate çıkmadan önce bir tatil bütçesi oluşturur musun?
Sen bu işin ustası olmuşsun!
Sen hem macera arıyorsun hem de planlıyorsun!
Plan kim sen kim...
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