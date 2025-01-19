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Seyahat Planlama Becerin Hangi Seviyede?

etiket Seyahat Planlama Becerin Hangi Seviyede?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 18:01

Seyahate çıkarken önceden mi planlıyorsun yoksa son dakikacı mısın? Seyahati planlayan mısın yoksa birine planlayıp anı yaşayan mı? Sen bize nasıl seyahate hazırlandığını söyle, biz de planlamada ne kadar iyi olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz hadi!

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1. Bir seyahat planı yapmaya başlarken ilk adımın nedir?

2. Eğer vizeli bir yere seyahat ediyorsan otel ve uçağını vizen çıkmadan önce mi alırsın?

3. Bir tatil için otel rezervasyonu yaparken neye dikkat edersin?

4. Seyahate çıkmadan önce valizini nasıl hazırlarsın?

5. Yurt dışına ilk kez gideceğin bir şehirde ne yaparsın?

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6. Gitmeden önce şehirde yemek yenilecek yerleri, kafeleri ve dükkanları araştırır ve liste hazırlar mısın?

7. Havalimanından otele veya şehir merkezine nasıl ulaşacağını nasıl öğrenirsin?

8. Seyahate çıkmadan önce bir tatil bütçesi oluşturur musun?

Sen bu işin ustası olmuşsun!

Sen tam bir seyahat gurususun! Planlama becerilerinle seyahatlerini kusursuz hale getiriyorsun. Her detayda düşüncelisin ve başkalarına ilham veriyorsun. Planlama yapmadan yola çıkmak hiç senlik değil. Sen kafanda bir rota belirlediğin zaman onun en ince detayına kadar planını yapıyorsun. Aksilikleri hesaplıyor ve onlar için de bir B planı yapıyorsun. Seyahat etmek senin için planlı ve alışık olduğun bir şey!

Sen hem macera arıyorsun hem de planlıyorsun!

Tamamen plansız değilsin, deneyimleri, yemek yenilecek yerleri ve seyahatin ana hatlarını planlıyorsun ama akışına bırakmayı da çok seviyorsun.  Seyahatlerinde belli bir plan yapmayı sevmiyor, keşfetmeyi tercih ediyorsun. Spontane ruhunla her yolculuk senin için bir sürpriz dolu macera! Bu yüzden de her seyahatinde planında olmayan şeylerle karşılaşıyorsun!

Plan kim sen kim...

Plan kim sen kim...

Kabul edelim plan yapmak hiç senlik değil. Plan yaptıkça sıkılıyorsun ve seyahate karşı hevesin kaçıyor. O yüzden ya arkadaşlarının planlarına dahil oluyorsun ya da son dakika bir şeyler yapıyorsun. Planlama senin için pek öncelikli değil ama keyif almayı biliyorsun. Seyahatlerini biraz daha organize edersen daha da harika deneyimler yaşayabilirsin.

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Begüm
Begüm
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