Sen tam bir seyahat gurususun! Planlama becerilerinle seyahatlerini kusursuz hale getiriyorsun. Her detayda düşüncelisin ve başkalarına ilham veriyorsun. Planlama yapmadan yola çıkmak hiç senlik değil. Sen kafanda bir rota belirlediğin zaman onun en ince detayına kadar planını yapıyorsun. Aksilikleri hesaplıyor ve onlar için de bir B planı yapıyorsun. Seyahat etmek senin için planlı ve alışık olduğun bir şey!