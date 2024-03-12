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Sevilen Battle Royale Oyunu PUBG Yol Haritasını Yayınladı: Bu Yıl Unreal Engine 5'e Geçecek!

Sevilen Battle Royale Oyunu PUBG Yol Haritasını Yayınladı: Bu Yıl Unreal Engine 5'e Geçecek!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 10:29

Krafton'un çıkardığı ve o günden bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG, bu yıl içerisinde büyük değişikliklere gidecek.

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Oyun tamamen Unreal Engine 5'e aktarılacak.

Oyun tamamen Unreal Engine 5'e aktarılacak.

Unreal Eninge 4 üzerine kurulu olan PUBG, bugün yayınlanan yeni bilgiler doğrultusunda bir üst motor olan Unreal Engine 5'e geçecek. Bu durum da doğal olarak oyunun grafiklerini ve mekaniklerini doğrudan etkileyecek. Geliştirici ekip, daha iyi grafikler ve daha iyi oynanış dinamikleri ile oyunu bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Yıkılabilir çevre güncellemesi de bu yıl gelecek.

Yıkılabilir çevre güncellemesi de bu yıl gelecek.

PUBG, oyun motorunu değiştirmenin yanı sıra birçok oynanış değişkenini de bu yıl getirecek. Bunlardan en çok göze çarpanı ise yıkılabilir çevre elementleri. Daha önce Battlefield tarafından ustaca kullanılan ve sevilen bu sistem, oyunu taktiksel olarak bir hayli değiştirecektir. Bunun yanında Fortnite'da bulunan inşaa etme mekaniklerinden bi kısmını da yeni güncellemeler ile göreceğiz.

Her iki ayda bir güncelleme gelecek.

Her iki ayda bir güncelleme gelecek.

Krafton'un yayınladığı diğer bir bilgiye göre oyunun dengeleme sistemi üzerine de çalışılacak. Her 2 ayda bir güncellemeler ile silahlarla sistemleri ile ilgili dengelemeler ve yenilikler gelecek. Bunun sebebi ise oyunculara çeşitlilik sunmak ve oyun içi istikrarlı bir ekosistem oluşturmak. Oyuncular silah güncellemelerini çıkışından önce, oyun içerisinde bulunan Gunplay Labs içerisinde erkenden deneyebilecek.

Silah güncellemeleri, yeni oyun motoru, yıkılabilir çevre ve daha fazlası bu yıl oyuna eklenecek.

Silah güncellemeleri, yeni oyun motoru, yıkılabilir çevre ve daha fazlası bu yıl oyuna eklenecek.

Krafton'un yayınladığı yol haritasına göre bu yıl içinde oyunun temelinde birçok değişiklik olacak. Yeni oyun motoru ve yeni mekaniklerin yanı sıra ufak tefek birçok değişiklik de oyuna eklenecek. Nisan ayındaki güncelleme ile oyuna eklenecek eklentilerin ve sistemlerin ön izlenimini de görebileceğiz.

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