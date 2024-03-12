Sevilen Battle Royale Oyunu PUBG Yol Haritasını Yayınladı: Bu Yıl Unreal Engine 5'e Geçecek!

PUBG, oyun motorunu değiştirmenin yanı sıra birçok oynanış değişkenini de bu yıl getirecek. Bunlardan en çok göze çarpanı ise yıkılabilir çevre elementleri. Daha önce Battlefield tarafından ustaca kullanılan ve sevilen bu sistem, oyunu taktiksel olarak bir hayli değiştirecektir. Bunun yanında Fortnite'da bulunan inşaa etme mekaniklerinden bi kısmını da yeni güncellemeler ile göreceğiz.