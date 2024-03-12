Sevilen Battle Royale Oyunu PUBG Yol Haritasını Yayınladı: Bu Yıl Unreal Engine 5'e Geçecek!
Sevilen Battle Royale Oyunu PUBG Yol Haritasını Yayınladı: Bu Yıl Unreal Engine 5'e Geçecek!
Krafton'un çıkardığı ve o günden bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG, bu yıl içerisinde büyük değişikliklere gidecek.
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Oyun tamamen Unreal Engine 5'e aktarılacak.
Yıkılabilir çevre güncellemesi de bu yıl gelecek.
Her iki ayda bir güncelleme gelecek.
Silah güncellemeleri, yeni oyun motoru, yıkılabilir çevre ve daha fazlası bu yıl oyuna eklenecek.
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