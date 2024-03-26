Sevgilinle Hangi Friends Çiftisiniz?

Siz o kadar uyumlu, o kadar tatlı bir çiftsiniz ki... Sizi dışarıdan görenler 'Bu ikisi birbiri için yaratılmış!' demeden geçemiyor. Sizinle ilgili her şey çok gerçek ve sıcak hissettiriyor. Aşkınızın dışavurumu o kadar güzel ki, biz bile bu satırları yazarken duygulandık. Umarız birbirinizden hiç ayrılmazsınız!