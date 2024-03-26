Sevgilinle Hangi Friends Çiftisiniz?
Sevgilinle Hangi Friends Çiftisiniz?
Friends'i o kadar çok seviyoruz ki, hayatımızın her anına uyarlıyoruz. Bu testimizde de partnerin ve senin Friends çiftlerinden hangisi olduğunu buluyoruz. Haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Sevgilinle daha çok baş başa mı yoksa arkadaşlarınızla hep beraber mi takılmayı seviyorsunuz?
3. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
4. Birlikteliğinizin en zorlayıcı yanı ne?
5. Sevgili olmadan önceki flört döneminiz nasıldı?
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6. Bir gün bu ilişkinin biteceğini düşünüyor musun?
7. Sevgilinle ilişkinize hiç ara verdiniz mi?
8. Son olarak, sizin aranızdaki sadece sevgililikten mi ibaret?
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