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Sevgilinle Hangi Friends Çiftisiniz?

etiket Sevgilinle Hangi Friends Çiftisiniz?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 23:01

Friends'i o kadar çok seviyoruz ki, hayatımızın her anına uyarlıyoruz. Bu testimizde de partnerin ve senin Friends çiftlerinden hangisi olduğunu buluyoruz. Haydi teste!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Sevgilinle daha çok baş başa mı yoksa arkadaşlarınızla hep beraber mi takılmayı seviyorsunuz?

3. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz?

4. Birlikteliğinizin en zorlayıcı yanı ne?

5. Sevgili olmadan önceki flört döneminiz nasıldı?

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6. Bir gün bu ilişkinin biteceğini düşünüyor musun?

7. Sevgilinle ilişkinize hiç ara verdiniz mi?

8. Son olarak, sizin aranızdaki sadece sevgililikten mi ibaret?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sizin ilişkiniz kesinlikle Rachel ve Ross gibi!

Sizi nasıl anlatsak bilemedik açıkçası. Siz ne birbirinizle, ne de birbirinizden ayrı yapabiliyorsunuz. Aranızda çok yoğun ve tutkulu bir aşk var. Bu tutku o kadar fazla ki, kimi zamanlar birbirinize zarar vermenize sebep olabiliyor. Eğer birbirinize zarar vermeyi bırakabilirsiniz sonsuza kadar birlikte olacağınıza şüphe yok!

Sizin ilişkiniz kesinlikle Monica ve Chandler gibi!

Siz o kadar uyumlu, o kadar tatlı bir çiftsiniz ki... Sizi dışarıdan görenler 'Bu ikisi birbiri için yaratılmış!' demeden geçemiyor. Sizinle ilgili her şey çok gerçek ve sıcak hissettiriyor. Aşkınızın dışavurumu o kadar güzel ki, biz bile bu satırları yazarken duygulandık. Umarız birbirinizden hiç ayrılmazsınız!

Sizin ilişkiniz kesinlikle Joey ve yemekler gibi!

Joey'nin insanlarla kuramadığı bağı yemeklerle kurduğunu fark etmişsindir. Yemeğin güzelliğiyle başı dönen, onlara taparcasına sevgi gösteren Joey, sizin ilişkinizin bir yansıması gibi! Siz de konu birbiriniz olunca bu kadar coşkulu bir sevgiye sahipsiniz. Ayrıca Joey'nin yemeğini paylaşmadığı gibi siz de birbirinizi paylaşamıyor, birbirinize sımsıkı sarılıyorsunuz.

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