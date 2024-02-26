Sevgilinle Birbirinize Ne Kadar Sıklıkla 'Seni Seviyorum' Dediğinizi Tahmin Ediyoruz!

Sen ve partnerin için sevgiyi ifade etmenin tek yolu sözcükler değil, ancak yine de birbirinize seni seviyorum demekten de geri durmuyorsunuz. Her gün seni seviyorum demeseniz de birbirinize, sevginizi birbirinize hissettirmenin başka yollarını buluyorsunuz. Bazen küçük jestler, bazen de tatlı hediyeler...