Sevgilinle Birbirinize Ne Kadar Sıklıkla 'Seni Seviyorum' Dediğinizi Tahmin Ediyoruz!
Sevgilinle Birbirinize Ne Kadar Sıklıkla 'Seni Seviyorum' Dediğinizi Tahmin Ediyoruz!
Kimi için 'Seni seviyorum!' demek çok zorken bazıları için de bu bir rutin haline gelmiştir. Sizin ilişkinizdeki durum ne?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Birbirinize en çok hangi anlarda 'Seni seviyorum!' diyorsunuz?
3. Peki sence birine sevgini ifade etmenin en iyi yolu bunlardan hangisi?
4. Bir de bu sevgi cümlelerinden birini seçmeni istiyoruz!
5. Partnerine günün hangi anında 'Seni seviyorum!' demek daha anlamlı diye sorsak?
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6. Bir ilişkide 'Seni seviyorum!' cümlesi bir rutin haline gelmeli mi diye sorsak?
7. Partnerin sana düzenli olarak 'Seni seviyorum!' demezse kendini nasıl hissedersin?
8. Son olarak partnerin sana 'Seni seviyorum!' dediğinde genelde nasıl tepki veriyorsun?
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