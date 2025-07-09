Sevgilinizle Cinsellik Konusunda Açık Konuşamıyorsanız Yardımınıza Koşacak 12 İletişim Tüyosu
Cinsellik hakkında açıkça konuşmak bazen o kadar da kolay olmuyor, değil mi? En basitinden partnerinle dirty talk yaparken gelen çekingenlik, yanlış anlaşılma korkusu ya da nereden başlayacağını bilememek… Hepsi tanıdık hisler! Ama merak etme, partnerinle bu konuyu daha rahat konuşabilmen için işini kolaylaştıracak 12 iletişim tüyosuyla geldik. İşte detaylar!
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1. Cinsellikle ilgili konuşmaya başlamadan önce aklındaki sorulara bir açıklık getir.
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2. Kendini ve partnerini rahat hissettirecek bir iletişim ortamı oluştur.
3. Cinsellik gibi hassas bir konuyu konuşmak için zamanlama çok önemli.
4. Sohbeti olumlu bir dille yönlendir.
5. Her şeyi tek seferde konuşmak zorunda değilsin.
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6. Bazı insanlar için cinsellik hakkında konuşmak ciddi bir toplantıda konuşma yapıyormuş gibi hissettirebilir.
7. Cinsellik hakkında konuşmak için önce sevgilinin düşüncelerini merak ettiğini gösterebilirsin.
8. Bazen kelimelerden çok vücut dili konuşur.
9. Konuşurken suçlayıcı ya da eleştirel olmaktan kaçın.
10. Sadece partnerinin seni anlaması gerektiğini düşünme, empati kur.
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11. Onay almaktan çekinme!
12. Mükemmel olmaya çalışma!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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