Sevgilinizle Cinsellik Konusunda Açık Konuşamıyorsanız Yardımınıza Koşacak 12 İletişim Tüyosu

Sevgiline bu konuyu açmayı planlıyorsan ikinizin de rahat ve sakin olduğu bir anı kollamalısın. İkiniz de yorgunken konuşmaya çalışmak yerine yürüyüş sırasında ya da baş başa sakin bir akşam geçirirken ikinizin de keyifli olduğu, stresten uzak bir anda konuşmak çok daha sağlıklı olur.