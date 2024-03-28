Sevgi Emekti... Yeşilçam Efsanelerinden Türkan Şoray, Kadir İnanır'ı Zor Gününde Unutmadı
Sevgi Emekti... Yeşilçam Efsanelerinden Türkan Şoray, Kadir İnanır'ı Zor Gününde Unutmadı
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sevilen oyuncudan iyi haberler kısa sürede geldi ve tedavisinin olumlu ilerlediği aktarıldı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise rol arkadaşını zor gününde unutmadı...
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Usta sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ancak kendisinin iyileşme sürecinde olduğu haberiyle sevenleri rahat bir nefes aldı: En son İnanır'ın uyutucu ve diğer ilaçlarının kesildiği ve kendiliğinden uyanmasına karar verildiği aktarılmıştı.
Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise zor gününde değerli rol arkadaşını unutmadı...
"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin sevilen oyuncuları, unutulmaz partnerlere hayat vermişti.
Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini iletti...
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Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
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