Sevgi Emekti... Yeşilçam Efsanelerinden Türkan Şoray, Kadir İnanır'ı Zor Gününde Unutmadı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sevilen oyuncudan iyi haberler kısa sürede geldi ve tedavisinin olumlu ilerlediği aktarıldı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise rol arkadaşını zor gününde unutmadı...

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