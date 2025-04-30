Serhat Sarısözen: Hukuk Profesörü, Yönetici, Radyocu ve Seyyah
Bugün şahane mi şahane bir insanla olan röportajımı keyifle okuma şansına sahip olacaksınız. Onu Radyo Sputnik’te ki keyifli ve eğlenceli yayınlarından ötürü tanıyan çokça insan var. Radyocu kimliği ile tanıdığınız Serhat Sarısözen, bir yandan da çok başarılı bir avukat, hukuk profesörü ve de seyyah. Ben röportajı yaparken çok ama çok keyif aldım. Eminim ki, siz de okurken çok keyif alacaksınız. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen kendisine sorularımı soruyorum. Haydi, buyurun bu tatlı sohbete.
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+Serhat Sarısözen’i ben çok iyi tanıyorum ama istiyorum ki, varsa hala tanımayanlar onedio.com aracılığıyla tanısınlar. Bize Serhat Sarısözen’in başlangıç ve hali hazırdaki yolculuğunu anlatır mısın?
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+Serhatcığım, ben seni öncelikli olarak radyocu kimliğinle tanıdım ama sonrasında çok başarılı bir avukat, bir hukuk profesörü ve de dekanlık gibi görevler de yürüten bir akademisyen olduğunu öğrendim. Akademisyenlik sürecini tahmin ediyorum nasıl geliştiğini ama böylesine dolu ve başarılı bir akademik kariyerin yanında radyoculuk nasıl oldu da oldu. Biraz bu konudan bahseder misin?
+Peki, ben senin ciddi görüntünün altında çok ama çok eğlenceli ve nüktedan kişiliğini de biliyorum. Genel olarak hayata karşı duruşun hep böyle mi? yoksa radyoda mı sadece bu kişiliğini daha çok ön plana çıkarıyorsun?
+Serhat gelecekten neler bekliyor? Hayatına, ülkeye ve her şeye dair gidişatı nasıl değerlendiriyor?
+Peki, aşk’a bakışın nasıl? Uzun soluklu ilişkilerden mi yanasın yoksa ilişkinin bir süresi olup bu süreyi de yaşananların belirlediğine inanıp, zamanı geldiğinde de gitmeyi bilenlerden misin?
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+Sosyal medya ile aran nasıl? Sosyal medya ile insanların ilişkisini nasıl görüyorsun? Nereye gider gelecekte bu platformlar sence?
+Keşke Dediğin Şeyler Var mı?
+Serhat Kendisini 10 Yıl Sonra Nerede Görüyor?
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