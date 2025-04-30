Serhat Sarısözen: Hukuk Profesörü, Yönetici, Radyocu ve Seyyah

-Geleceğe dair temkinli bir iyimserliğim var. Bireysel düzeyde üretken, dengeli ve değer odaklı bir yaşam sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bu toprakların umudu tükenmez. Gelecek, bir hukukçu için kanun değişiklikleri ve yeni içtihatlar; bir seyyah için yeni rotalar; bir radyocu için ise anlatılacak hikayeler demek. Ülkeye bakınca, umutlu ama gerçekçiyim. Adaletin, eğitimin ve bilimin daha çok değer gördüğü bir Türkiye hayal ediyorum. Ama bu, kendiliğinden olmaz; çalışacağız, konuşacağız, üreteceğiz.

Kendi hayatıma gelirsem, daha çok gezmek, daha çok yazmak, daha çok anlatmak istiyorum. Japonya’ya belki bir kez daha giderim. Dünyada ise teknoloji, çevre ve insan hakları meseleleri ön planda olacak.