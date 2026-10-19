Serenay Sarıkaya'nın Restoranda Masasına Gizemli Bir Not Geldi: Kağıtta Yazanlar Ortaya Çıktı!

Günlük hayatından kareleri sık sık sosyal medyaya taşıyan Serenay Sarıkaya, bu kez bir restoranda yaşadığı tatlı sürprizi takipçilerine gösterdi. Masasına iletilen kâğıtta, mekandaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği yazıyordu. El yazısıyla düşülen notta 'Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar...' cümlesi yer alıyordu. Notu gönderenlerin kimliği açıklanmadı, Serenay Sarıkaya'nın bu davete nasıl karşılık verdiği de şimdilik bilinmiyor. Bu notun dikkat çeken yanı ise kibar üslubu oldu. Serenay Sarıkaya'nın restoran ziyaretleri daha önce de gündem olmuştu: Oyuncunun sevgilisi Mert Demir'le bir restoranda izinsiz görüntülenmesinin ardından, zorunda kalmadıkça bilinen mekanlara gitmeme kararı aldığı magazin basınına yansımıştı. Bu kez karşısında bir objektif değil, tanışmak için izin isteyen bir not vardı.