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Serenay Sarıkaya'nın Restoranda Masasına Gizemli Bir Not Geldi: Kağıtta Yazanlar Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya'nın Restoranda Masasına Gizemli Bir Not Geldi: Kağıtta Yazanlar Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 10:28
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Son olarak Paris'te podyumu sallayan Serenay Sarıkaya, hemen her şeyiyle gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Serenay Sarıkaya, gittiği bir restoranda masasına iletilen küçük bir kağıdı takipçileriyle paylaştı.

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Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı bir yana aurasıyla bile milyonları kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor.

Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı bir yana aurasıyla bile milyonları kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor.

Ekrana ilk kez Lale Devri'yle adım atan Serenay Sarıkaya'yı tanımayan yok gibi. Medcezir'deki Mira'yla milyonların kalbine giren oyuncu, Fi'deki Duru ve Netflix yapımı Şahmaran'la çıtayı her seferinde biraz daha yükseltti. Show TV'nin sevilen dizisi Aile'de canlandırdığı Devin ise onu yeniden ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı. Son olarak ise, başrolünü üstlendiği, kadrosuna Münir Can Cindoruk'un da katıldığı Sevdiğim İnsanlar filmiyle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özel hayatında ise şarkıcı Mert Demir'le ilişkisi magazin gündeminden hiç düşmüyor.

Paris'te podyumu salladıktan sonra Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Paris'te podyumu salladıktan sonra Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Günlük hayatından kareleri sık sık sosyal medyaya taşıyan Serenay Sarıkaya, bu kez bir restoranda yaşadığı tatlı sürprizi takipçilerine gösterdi. Masasına iletilen kâğıtta, mekandaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği yazıyordu. El yazısıyla düşülen notta 'Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar...' cümlesi yer alıyordu. Notu gönderenlerin kimliği açıklanmadı, Serenay Sarıkaya'nın bu davete nasıl karşılık verdiği de şimdilik bilinmiyor. Bu notun dikkat çeken yanı ise kibar üslubu oldu. Serenay Sarıkaya'nın restoran ziyaretleri daha önce de gündem olmuştu: Oyuncunun sevgilisi Mert Demir'le bir restoranda izinsiz görüntülenmesinin ardından, zorunda kalmadıkça bilinen mekanlara gitmeme kararı aldığı magazin basınına yansımıştı. Bu kez karşısında bir objektif değil, tanışmak için izin isteyen bir not vardı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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