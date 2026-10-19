Serenay Sarıkaya'nın Restoranda Masasına Gizemli Bir Not Geldi: Kağıtta Yazanlar Ortaya Çıktı!
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Son olarak Paris'te podyumu sallayan Serenay Sarıkaya, hemen her şeyiyle gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Serenay Sarıkaya, gittiği bir restoranda masasına iletilen küçük bir kağıdı takipçileriyle paylaştı.
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Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı bir yana aurasıyla bile milyonları kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor.
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Paris'te podyumu salladıktan sonra Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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