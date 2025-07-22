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Bahar Şahin'in İddialarıyla Gündem Olan Sera Kutlubey Kimdir? Sera Kutlubey Rol Aldığı Diziler ve Tüm Detaylar

Bahar Şahin'in İddialarıyla Gündem Olan Sera Kutlubey Kimdir? Sera Kutlubey Rol Aldığı Diziler ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 08:07

Zalim İstanbul, Hercai, Adım Farah ve İnci Taneleri gibi dizilerle tanınan Sera Kutlubey, son günlerde fazlasıyla gündemde. Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde yaşandığını iddia ettiği zorbalıkların ardından Mine Tugay'ı destekleyen Sera Kutlubey, yeni iddiaların hedefi olarak gündeme gelmişti. Sera Kutlubey, yaşanan gelişmeler ve iddiaların ardından merak edilmeye başladı.

Sera Kutlubey kimdir, hangi dizilerde rol aldı, kariyeri gibi soruların cevabı içeriğimizde...

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Sera Kutlubey Kimdir?

Sera Kutlubey Kimdir?
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24 Ekim 1997 tarihinde dünyaya gelen Sera Kutlubey, pek çok başarılı yapımda rol alan bir oyuncudur.Sera Kutlubey Kaç Yaşında?

Sera Kutlubey 28 yaşındadır.

Sera Kutlubey Nereli?

Sera Kutlubey'in Ankaralı olduğu biliniyor.

Sera Kutlubey Kariyer Başlangıcı

Sera Kutlubey Kariyer Başlangıcı
onedio.com

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Sera Kutlubey, 2016 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak Kehribar dizisinde rol aldı. Mezuniyetinin ardından ünlü oyuncunun, oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor.

Sera Kutlubey Özel Hayatı, Sevgilisi

Sera Kutlubey Özel Hayatı, Sevgilisi
onedio.com

Sera Kutlubey'in birlikte rol aldığı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak ikiliden iddialara dair bir açıklama gelmedi.

Sera Kutlubey Yer Aldığı Diziler

Sera Kutlubey Yer Aldığı Diziler
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Sera Kutlubey'in rol aldığı diziler: Kehribar, Babam ve Ailesi, İsimsizler, Zalim İstanbul, Hercai, İyilik, Adım Farah, İnci Taneleri 

Sera Kutlubey Güncel Projeleri

Sera Kutlubey, güncel olarak İnci Taneleri'nde Nehir karakterine hayat veriyor.

Sera Kutlubey, Bahar Şahin Olayı Nedir?

Sera Kutlubey, Bahar Şahin Olayı Nedir?
onedio.com

Oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde bir oyuncunun zorbalığına ve psikolojik şiddete uğradığını iddia etti. İddialarında isim belirtmemesine rağmen o ismin Mine Tugay olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Mine Tugay'ın açıklamasının ardından Sera Kutlubey, Mine Tugay'a desteğini açıkladı. 

Bu gelişmenin ardından Bahar Şahin, bir kez daha isim belirtmeden bazı iddialarda bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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