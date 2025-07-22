Bahar Şahin'in İddialarıyla Gündem Olan Sera Kutlubey Kimdir? Sera Kutlubey Rol Aldığı Diziler ve Tüm Detaylar
Zalim İstanbul, Hercai, Adım Farah ve İnci Taneleri gibi dizilerle tanınan Sera Kutlubey, son günlerde fazlasıyla gündemde. Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde yaşandığını iddia ettiği zorbalıkların ardından Mine Tugay'ı destekleyen Sera Kutlubey, yeni iddiaların hedefi olarak gündeme gelmişti. Sera Kutlubey, yaşanan gelişmeler ve iddiaların ardından merak edilmeye başladı.
Sera Kutlubey kimdir, hangi dizilerde rol aldı, kariyeri gibi soruların cevabı içeriğimizde...
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Sera Kutlubey Kimdir?
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Sera Kutlubey Kariyer Başlangıcı
Sera Kutlubey Özel Hayatı, Sevgilisi
Sera Kutlubey Yer Aldığı Diziler
Sera Kutlubey, Bahar Şahin Olayı Nedir?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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