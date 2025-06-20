Senin Ruhuna Hitap Eden Ev Eşyası Hangisi?
Evde hepimiz bir köşeye daha çok çekiliriz ya hani… Kimimiz koltuğa yayılıp saatlerce hayal kurar, kimimiz mutfağın köşesindeki kahve bardağı gibi sabahları ayıltıcı rolündedir. Peki hiç düşündün mü, evdeki hangi eşya aslında senin ruh halinle birebir örtüşüyor olabilir?
Hazırsan, tozları sil, kahveni al, iç sesini dinle ve başla!
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1. Sabahları seni en çok motive eden şey ne?
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2. Sana “kendi köşeni yarat” desek, aşağıdakilerden hangisini oraya kesin koyarsın?
3. Kendi haline bırakıldığında en çok bunu yaparsın…
4. Renklerden biriyle özdeşleşeceksen, hangisi olurdu?
5. Evin bir ruhu olduğuna inanıyor musun?
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6. Eşyaların arasında “drama queen” kim?
7. Evde en çok zaman geçirdiğin alan hangisi?
8. Son sorumuz! Diyelim ki hava yağmurlu ve dışarısı gri... Evde ne yapıyorsun?
Sen Bir Koltuksun!
Sen Bir Kupa Bardaksın!
Sen Bir Ayna Gibisin!
Sen Bir Kitaplıksın!
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