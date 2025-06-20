Derin, sessiz, gözlemci ve çoğu zaman anlaşılması zor biri… İnsanlar sana baktığında kendilerini görür ama seni göremezler. Sen yansıtırsın ama az konuşursun. Herkesin hikâyesine bir pencere olursun, ama kendi hikâyeni içine saklarsın. İyi bir sırdaşı, müthiş bir analizcisindir. İnsanlar sana baktıkça düşünür, sorgular, bazen de kendilerinden kaçar. Ama sen hep oradasındır. Ruhunun duruşu net ama içi çok katmanlı. Kırılgansın belki ama seni kırmak isteyen kendisi de dağılır. Parçalandığında bile iz bırakırsın.