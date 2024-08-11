Senin Kalbin Ne Renk?
Senin Kalbin Ne Renk?
İlişkilerde yaşadıklarımız bizim kalbimizin rengini belirleyebilir. Hala umudun var mı yoksa umutsuz musun? Senin kalbin ne renk?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Günün hangi zaman dilimini seviyorsun?
4. Bir tatil planı yaparken nasıl bir yer seçersin?
5. Daha önce hiç aldatıldın mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki daha önce hiç sen aldattın mı?
7. Sence ilişkileri ayakta tutan duygu nedir?
8. Birinden ayrılırken bu cümlelerden hangisini daha önce kullandın ya da hangisini kullanırdın?
9. Şu an bir ilişkin var mı? Varsa ne kadar süredir birliktesiniz?
10. Son olarak tartışmalar ilişkinin neyidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin kalbin kırmızı!
Senin kalbin mavi!
Senin kalbin siyah!
Senin kalbin sarı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın