Senin Flört Akışın Nasıl İlerliyor?
Herkesin flört etme tarzı farklıdır, kimisi hızlıca adım atarken kimisi daha temkinli yaklaşır. Peki, sen flört dünyasında nasıl bir yol izliyorsun? Bu testin sonunda cevabı beraber öğreniyoruz! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. İlk buluşmada en çok ne hakkında konuşmayı tercih edersin?
3. Peki, şu sıralar flört ettiğin kişi sana nasıl yaklaşıyor?
4. Flört aşamasında karşı taraftan soğumana neden olan şey hangisi?
5. İlk buluşmada karşı tarafı etkilemek için bir numaran var mı? Söyle de bilelim!
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6. Bir ilişki nasıl evliliğe döner sence?
7. İlk buluşma için nasıl bir mekan/etkinlik tercih edersin?
8. Diyelim ki flört ettiğin kişiden hoşlanmaya başladın, o aşamada ne yaparsın?
9. Diyelim ki ilk buluşman umduğun gibi gitmedi, karşı taraftan nasıl uzaklaşırsın?
Sen oldukça rahat ve doğalsın!
Senin flört akışın çok hareketli!
Senin flört tarzın çok derinlere iniyor!
Romantik bir flört akışın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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