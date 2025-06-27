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Senin Evinin Eksiği Ne?

etiket Senin Evinin Eksiği Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 10:40

Hepimizin evinde eksikler olabiliyor. Ama bu eksiği bulmak bazen çok zor oluyor. Evinde bir eksik var ama ne olduğunu bir türlü bulamıyorsan biz sana yardım edebiliriz. Sorularımıza cevap ver, senin evindeki eksik neymiş bulalım!

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1. Evinin neyini hiç sevmiyorsun?

2. Pazar günün bunlardan hangisine daha çok benziyor?

3. Evde yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne?

4. Sana alınsa bayılacağın hediye ne?

5. Gün içinde neden en çok yoruluyorsun?

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6. Evin nasıl kokuyor?

7. Çantana baksak içinde ne buluruz?

8. Nasıl bir tatil seversin?

9. Eve girdiğin ilk anda ne yapıyorsun?

Senin evine Philips Aqua Trio 9000 Serisi gerek!

Senin evine Philips Aqua Trio 9000 Serisi gerek!

Senin evinde düzenli temizlik yapmanı sağlayacak bir sisteme ihtiyaç var. Evdeki dağınıklıkla uğraşmak seni hem bedenen hem zihnen yoruyor. Erteledikçe bu işler daha da büyüyor. O yüzden işini kolaylaştıracak Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile artık temizlik yapmak çok kolaylaşıyor. Islak ve kuru temizleme özelliğini tek süpürgede sunduğu için tek seferde iki işi birden yapmana yardımcı oluyor. Philips Aqua Trio 9000 Serisi süpürgeyi kullanarak evini hızlıca temizleyip rahatlayabileceksin.

Senin evine kişisel bir köşe lazım!

Evde her şeyin var evet ama bir eksik var gibi. Senin bu evde kişisel alanın yok. Böyle bir alanın olmadığı için rahatça dinlenemiyorsun bile. Şöyle kendine bir köşe yapsan çok iyi olur. Bu köşeye rahat bir koltuk alabilir, bitkiler koyabilirsin. Bu köşede hobin varsa onu yapabilir ya da kitap okuyabilirsin. Zihnini dinlendireceğin köşe, fiziksel olarak bedenini de dinlendirmeye yarayacak.

Senin evine bir canlılık gerek!

Evde her şey yerli yerinde olmasına rağmen yine de bir eksik var gibi hissediyor olabilirsin. Bizce senin evinde canlılık eksik. Bitkilerin verdiği o canlılık ve yaşam hissi ve toprak kokusuyla evin daha canlı olacaktır. Bunlar olmayınca ev sadece konaklanılan bir yer oluyor ama bitkilerle orayı yuva haline getirebilirsin. Öyle çok bitkiden bahsetmiyoruz, belki 1-2 tane saksıyı yere koyabilir, birkaç tane asabilirsin. Bitkilerin evine getirdiği canlılığa çok şaşıracaksın ve memnun olacaksın!

Senin evine kişisel bir dokunuş gerek!

Senin evin gayet şık ve düzenli, ama yine de bir şey eksik gibi. Eksik olan şey aslında senin kişisel dokunuşun. Evi sen düzenledin doğru ama kendinden bir şeyler eklemeyi unutmuş gibisin. Yani burası herhangi birinin evi gibi, senin evin olduğu anlaşılmıyor. Bunu sağlamak için belki çocukluğundan birkaç fotoğraf asabilir ya da sevdiğin sanatçıların eserlerine duvarlarda yer verebilirsin. Kendinden bir şeyler kattığın evin sonunda senin yuvan olacak!

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