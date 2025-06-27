Senin Evinin Eksiği Ne?

Senin evin gayet şık ve düzenli, ama yine de bir şey eksik gibi. Eksik olan şey aslında senin kişisel dokunuşun. Evi sen düzenledin doğru ama kendinden bir şeyler eklemeyi unutmuş gibisin. Yani burası herhangi birinin evi gibi, senin evin olduğu anlaşılmıyor. Bunu sağlamak için belki çocukluğundan birkaç fotoğraf asabilir ya da sevdiğin sanatçıların eserlerine duvarlarda yer verebilirsin. Kendinden bir şeyler kattığın evin sonunda senin yuvan olacak!