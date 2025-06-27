Senin Evinin Eksiği Ne?
Hepimizin evinde eksikler olabiliyor. Ama bu eksiği bulmak bazen çok zor oluyor. Evinde bir eksik var ama ne olduğunu bir türlü bulamıyorsan biz sana yardım edebiliriz. Sorularımıza cevap ver, senin evindeki eksik neymiş bulalım!
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1. Evinin neyini hiç sevmiyorsun?
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2. Pazar günün bunlardan hangisine daha çok benziyor?
3. Evde yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne?
4. Sana alınsa bayılacağın hediye ne?
5. Gün içinde neden en çok yoruluyorsun?
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6. Evin nasıl kokuyor?
7. Çantana baksak içinde ne buluruz?
8. Nasıl bir tatil seversin?
9. Eve girdiğin ilk anda ne yapıyorsun?
Senin evine Philips Aqua Trio 9000 Serisi gerek!
Senin evine kişisel bir köşe lazım!
Senin evine bir canlılık gerek!
Senin evine kişisel bir dokunuş gerek!
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