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Senin Aşk Dilin Ne?

etiket Senin Aşk Dilin Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 22:01

'Seni seviyorum' demenin birçok farklı yolu vardır. Peki, senin aşk dilin ne? 

Bu testin sonunda söylüyoruz!👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Herkes partneri tarafından iltifat almak ya da sevildiğini duymak ister. Sen bunu ne kadar sıklıkla yapıyorsun?

3. Ona ne sıklıkla hediye alıyorsun?

4. Diyelim ki, partnerin kariyeri için mükemmel bir teklif aldı ve iki seneliğine çok uzak bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Ne yapardın?

5. Senin bir ilişkide en çok ihtiyaç duyduğun şey nedir?

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6. Söyle bakalım, fiziksel temas senin için ne tür duygusal anlamlar taşıyor?

7. Hepimizin ilişkisinde anlaşmazlıklar, küslükler olabiliyor. Peki, sizinki ne kadar sürüyor?

8. Son olarak, aşk dilinin bir rengi olsa sence aşağıdakilerden hangisi olurdu?

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Senin aşk dilin temas!

Partnerini öpmek, ona sık sık sarılmak ya da her an elini tutmak gibi fiziksel temas yoluyla sevgini gösterdiğinde çok mutlu hissediyorsun. Çünkü sana göre bunlar partnerine sevildiğini en fazla hissettiren davranışlar. Bu yüzden senin sevgi dilin kesinlikle temas etmek!

Senin aşk dilin destek olma!

Söz konusu aşk olduğunda, bazen sözler yetersiz kalabilir. Sen de benzer bir şekilde düşünüyorsun ve partnerine olan derin sevgini davranışlarınla göstermeyi tercih ediyorsun. Örneğin, partnerinin ihtiyaç duyduğu her anda ona yalnız olmadığını hissettirmek için yanında beliriyorsun. Bu nedenle senin aşk dilin, kesinlikle destek olma!

Senin aşk dilin kaliteli zaman!

Verdiğin cevaplara göre senin aşk dilin, partnerinle birlikte kaliteli zaman geçirme. Mesela partnerinle bir seyahate çıkmak, hayata dair derin bir sohbet etmek veya birlikte tiyatroya gitmek senin kaliteli zaman geçirme anlayışınla örtüşüyor. Bunları yapmak sana sevdiğini ve sevildiğini derinden hissettiriyor.

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