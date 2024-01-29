Senin Aşk Dilin Ne?

Partnerini öpmek, ona sık sık sarılmak ya da her an elini tutmak gibi fiziksel temas yoluyla sevgini gösterdiğinde çok mutlu hissediyorsun. Çünkü sana göre bunlar partnerine sevildiğini en fazla hissettiren davranışlar. Bu yüzden senin sevgi dilin kesinlikle temas etmek!