Senin Aşk Dilin Ne?
Senin Aşk Dilin Ne?
'Seni seviyorum' demenin birçok farklı yolu vardır. Peki, senin aşk dilin ne?
Bu testin sonunda söylüyoruz!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
2. Herkes partneri tarafından iltifat almak ya da sevildiğini duymak ister. Sen bunu ne kadar sıklıkla yapıyorsun?
3. Ona ne sıklıkla hediye alıyorsun?
4. Diyelim ki, partnerin kariyeri için mükemmel bir teklif aldı ve iki seneliğine çok uzak bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Ne yapardın?
5. Senin bir ilişkide en çok ihtiyaç duyduğun şey nedir?
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6. Söyle bakalım, fiziksel temas senin için ne tür duygusal anlamlar taşıyor?
7. Hepimizin ilişkisinde anlaşmazlıklar, küslükler olabiliyor. Peki, sizinki ne kadar sürüyor?
8. Son olarak, aşk dilinin bir rengi olsa sence aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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