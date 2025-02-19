Seni Güne Daha İyi Başlatacak Şey Ne?
Seni Güne Daha İyi Başlatacak Şey Ne?
Bazı günler yataktan kalkmak tam bir işkence! Kurşun gibi ağır göz kapakları, alarmın sinir bozucu sesi ve kahvenin bile işe yaramadığı o sabahlar… Belki de güne başlamanın sana en iyi gelen yolunu henüz keşfetmedin! Bu testle sabahlarını daha enerjik ve keyifli hale getirecek şeyi bulmanı sağlıyoruz. Hazırsan teste geçelim!
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1. Sabah kalktığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Alarmın çalınca tepkin ne oluyor?
3. Güne nasıl bir ruh haliyle başlarsın?
4. Sabah kahvaltı yapanlardan mısın?
5. Peki, sabah seni en çok ne mutlu eder?
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6. Alarm çalmadan kaç dakika önce uyanıyorsun?
7. Kahve içmeden güne başlayabilir misin?
8. Hafta içi sabahlarında en büyük hayalin ne?
9. Son sorudayız, hafta sonu sabahları nasıl bir modda oluyorsun?
Ferah bir oda güne daha iyi başlamanı sağlayacak!
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Mis gibi bir kahveyle güne daha iyi başlayacaksın!
Temiz bir ev güne daha iyi başlamanın anahtarı!
Sabah egzersizi güne daha iyi başlamanı sağlayacak!
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