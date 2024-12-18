Şengül Hablemitoğlu ile Sevdiklerimizin Kaybından Sonra Yaşanan Yas Sürecini "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Şengül Hablemitoğlu ile Sevdiklerimizin Kaybından Sonra Yaşanan Yas Sürecini "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu oldu. Hablemitoğlu, sevdiklerimizi kaybettikten sonra yaşanılan o zorlu süreçle ilgili herkesin çıkmazda olduğu durumlarla ilgili yanıtları Eda Aytekin’e anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇
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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu haftanın konuğu Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile kayıpların ardından yaşanan yas sürecini konuştuk.
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Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, yas sürecinin kişiye özel olduğunu ve herkesin standart olarak bu süreci yaşamadığını anlattı. Sevdiklerimizin kaybından sonra eskisi gibi olmadığımızı ama yeni benliğimizin kabulunun de yine sürecin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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