Sence Hangisi Daha Çekici?

Güzellik, zarafet, ekran ışığı, bakışlarındaki anlam... Hepsi bir araya geldiğinde “çekicilik” dediğimiz o büyülü etki ortaya çıkıyor! Türkiye’de hem oyunculuğuyla hem de duruşuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen birbirinden etkileyici kadın oyuncular var. Kimisi masumiyetiyle, kimisi duruşuyla, kimisi ise yalnızca bir bakışıyla akılları baştan alıyor. Şimdi söz sende! Oy verdiğin isim, bu anketin sonunda “Türkiye'nin En Çekici Kadın Oyuncusu” unvanını kapacak. Favorini seç, oylamayı paylaş, büyük çekicilik savaşına katkıda bulun!