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Sence Hangisi Daha Çekici?

Sence Hangisi Daha Çekici?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 12:01

Güzellik, zarafet, ekran ışığı, bakışlarındaki anlam... Hepsi bir araya geldiğinde “çekicilik” dediğimiz o büyülü etki ortaya çıkıyor! Türkiye’de hem oyunculuğuyla hem de duruşuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen birbirinden etkileyici kadın oyuncular var. Kimisi masumiyetiyle, kimisi duruşuyla, kimisi ise yalnızca bir bakışıyla akılları baştan alıyor. Şimdi söz sende! Oy verdiğin isim, bu anketin sonunda “Türkiye'nin En Çekici Kadın Oyuncusu” unvanını kapacak. Favorini seç, oylamayı paylaş, büyük çekicilik savaşına katkıda bulun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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meritptah

Hiçbiri, hepsi birbirine benziyor copy paste. Bazıları aşırı itici