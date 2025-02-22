Sen Toksik İlişki Bağımlısı mısın?
Sen Toksik İlişki Bağımlısı mısın?
Bazen bir ilişki içinde olduğumuzda, sağlıksız ya da zararlı olduğunu fark etmeden içinde kalmaya devam ederiz. Toksik ilişkilerde bile bağımlılık yaratabilecek bir döngü oluşabilir. Peki sen toksik ilişkilere bağımlı olabilir misin? Kendi ilişkilerine bir bakış atarak bu sorunun cevabını öğrenmek ister misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide en önemli şey nedir sence?
4. İlişkide kendini genellikle nasıl hissediyorsun?
5. İlişkide sık sık kavga ediyor musunuz?
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6. Partnerin sana soğuk davranırsa nasıl hissedersin?
7. İlişkide sınır koymak senin için ne kadar kolay?
8. Bir ilişki bittikten sonra kendini nasıl hissedersin?
9. İlişkinde seni sürekli güvensiz hissettiren olaylar yaşıyor musun?
10. Partnerinde aradığın ilk özellik ne?
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Sen toksik ilişki bağımlısısın!
Sen toksik ilişkiye karşı dikkatlisin!
Senin toksik ilişkiyle işin yok!
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