Sen Onun Kalbini Çok mu Kırdın?
Sen Onun Kalbini Çok mu Kırdın?
İlişkiler, sevgi, güven ve saygı temelleri üzerine kurulur. Ancak bazen farkında olmadan sevdiklerimizin kalbini kırabiliriz. Belki anlık bir öfke, yanlış anlama ya da dikkatsizlik, karşımızdaki kişiyi incitebilir. Peki, geçmişte yaşadığınız olaylarda onu gerçekten kırdığını düşündün mü? Belki de bazı davranışların sandığından daha derin yaralar açtı.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tartışmalarınızda genellikle nasıl tepki verirsin?
4. Onun duygularını göz ardı ettiğini düşünüyor musun?
5. O, seninle bir sorununu paylaştığında genellikle nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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6. Ona karşı sabrın nasıldır?
7. Onun hoşuna gitmeyen bir şeyi yaptığında özür diler misin?
8. Son zamanlarda ona yeterince ilgi gösterdiğini düşünüyor musun?
9. Kendi isteklerin ve onun istekleri arasında nasıl bir denge kurarsın?
10. Ona sevdiğini ne sıklıkla söylüyorsun?
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Sen onun kalbini çok kırdın!
Sen onun kalbini fazlasıyla kırmışsın!
Sen onun kalbini istemeden de olsa kırmışsın!
Sen onun kalbini hiç kırmamışsın!
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