Sen Neden İlişki Yapamıyorsun?
Sen Neden İlişki Yapamıyorsun?
Sen de artık herkes gibi sevmek sevilmek istiyorsun öyle değil mi? Ama bir türlü bunu başaramıyorsun. Peki bunun sebebini merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zamandı?
4. Senin bir ilişkiyi bitirme sebebin ne olur?
5. Flört etme konusunda nasılsın?
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6. Aşk her şeyi affeder mi?
7. Tartışmalar genelde neden çıkıyor?
8. Uzun ilişki yaşamak ne kadar mantıklı sana göre?
9. Hayatına giren insanlar seninle ilgili ne düşünüyor?
10. Son olarak ilişkilerinde bitiren hangi taraf oluyor genelde?
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Sen detaylara takıldığın için ilişki yapamıyorsun!
Sen çabuk sıkıldığın için ilişki yapamıyorsun!
Sen bir duygu hissedemediğin için ilişki yapamıyorsun!
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