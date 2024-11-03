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Sen Neden İlişki Yapamıyorsun?

Sen Neden İlişki Yapamıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 16:01

Sen de artık herkes gibi sevmek sevilmek istiyorsun öyle değil mi? Ama bir türlü bunu başaramıyorsun. Peki bunun sebebini merak ediyor musun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son ilişkin ne zamandı?

4. Senin bir ilişkiyi bitirme sebebin ne olur?

5. Flört etme konusunda nasılsın?

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6. Aşk her şeyi affeder mi?

7. Tartışmalar genelde neden çıkıyor?

8. Uzun ilişki yaşamak ne kadar mantıklı sana göre?

9. Hayatına giren insanlar seninle ilgili ne düşünüyor?

10. Son olarak ilişkilerinde bitiren hangi taraf oluyor genelde?

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Sen detaylara takıldığın için ilişki yapamıyorsun!

Sen ilişkilerinde sürekli sorun mu yaşıyorsun? Belki de sorun, sürekli olarak minik detaylara takılıp kalmakta yatıyor. İlişkilerde ufak tefek ayrıntılara takılıp kalmak, aslında büyük bir resmi görmemizi engelliyor ve bu durum, aşk hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Düşünsenize, birini tanımaya başladınız ve her şey yolunda gidiyor. Ancak bir süre sonra, belki de onun çoraplarının rengi, belki de en sevdiği yemek, belki de en sevdiği müzik tarzı sizi rahatsız etmeye başlıyor. İşte bu noktada, aslında önemsiz olan bu detaylara odaklanarak, ilişkinizin genel tablosunu gözden kaçırıyorsunuz. Bu durum, aşk hayatınızda sürekli bir çıkmazda hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden, bir ilişkiyi değerlendirirken, ufak detaylara takılmak yerine, genel tabloya odaklanmayı deneyin. Unutmayın, aşk hayatınızı renklendirecek olan, ufak detaylar değil, genel tablodaki uyumdur.

Sen çabuk sıkıldığın için ilişki yapamıyorsun!

Bir ilişkiyi sürdürebilmek için sabır, anlayış ve sevgi gereklidir. Ancak, senin durumunda durum biraz farklı gibi görünüyor. Sen, bir ilişkiye adım attığın ilk andan itibaren bir tür sıkıntıya kapılıyor ve bu durum, ilişkinin ilerlemesini engelliyor. Bir ilişkide en önemli unsurlardan biri, tarafların birbirlerine karşı olan ilgileridir. Ancak, senin durumunda, bu ilgi kısa sürede tükeniyor ve bu da ilişkinin sonunu getiriyor. Belki de bu durum, senin ilişki anlayışınla veya ilişkiye bakış açınla ilgili bir problemi işaret ediyor olabilir. Bir ilişkiyi sürdürebilmek için, tarafların birbirlerine karşı olan ilgilerini korumaları ve bu ilgiyi sürekli taze tutmaları gereklidir. Ancak, senin durumunda, bu ilgi kısa sürede kayboluyor ve bu da ilişkinin sonunu getiriyor. Belki de bu durum, senin ilişki anlayışınla veya ilişkiye bakış açınla ilgili bir problemi işaret ediyor olabilir. Belki de sen, ilişkilerin sadece bir heves olduğunu düşünüyorsun ve bu yüzden de ilişkilerine gereken değeri veremiyorsun. Eğer gerçekten bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsan, öncelikle kendi ilişki anlayışını ve bakış açını gözden geçirmen gerekiyor. İlişkilerin, sadece bir heves olmadığını ve gerçek bir ilişkinin, sabır, anlayış ve sevgi gerektirdiğini anlaman gerekiyor.

Sen bir duygu hissedemediğin için ilişki yapamıyorsun!

Bir zamanlar kalbinin derinliklerinde hissettiğin o yoğun duyguların artık bir gölge gibi solup gittiğini fark ettiğinde, ne yazık ki bir ilişkiyi sürdürmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bir ilişkinin can damarı olan duygular, artık senin için anlamını yitirmişse, bu durum, ilişkinin geleceği için karanlık bir bulut gibi beliriyor. Bir ilişkide en önemli unsur, karşındaki kişiye karşı hissettiğin o tutkulu aşk, derin sevgi ve saygıdır. Eğer bu duyguları artık hissetmiyorsan, ilişkini sürdürmekte zorlanabilirsin. Bir ilişki, iki kişi arasındaki duygusal bağın gücüyle ayakta durur. Ancak bu bağ zayıfladığında ya da tamamen yok olduğunda, ilişki de aynı oranda zarar görür. Bu durumda, ilişkini sürdürmeye çalışmak, bir gemiyi batmaktan kurtarmaya çalışmaya benzer; ne kadar çabalasan da, sonuç genellikle hüsran olur. Böyle bir durumda, en iyisi, duygularını yeniden canlandırmanın bir yolunu bulmak ya da ilişkini sonlandırmak olabilir. Ancak unutma ki, her ne olursa olsun, duygularını ve kalbini daima ön planda tutmalısın. Çünkü aşk ve ilişkiler, duyguların oyunudur ve duyguların yok olduğu bir ilişki, ne yazık ki bir ilişki olmaktan çıkar.

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