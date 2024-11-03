Sen Neden İlişki Yapamıyorsun?

Bir ilişkiyi sürdürebilmek için sabır, anlayış ve sevgi gereklidir. Ancak, senin durumunda durum biraz farklı gibi görünüyor. Sen, bir ilişkiye adım attığın ilk andan itibaren bir tür sıkıntıya kapılıyor ve bu durum, ilişkinin ilerlemesini engelliyor. Bir ilişkide en önemli unsurlardan biri, tarafların birbirlerine karşı olan ilgileridir. Ancak, senin durumunda, bu ilgi kısa sürede tükeniyor ve bu da ilişkinin sonunu getiriyor. Belki de bu durum, senin ilişki anlayışınla veya ilişkiye bakış açınla ilgili bir problemi işaret ediyor olabilir. Bir ilişkiyi sürdürebilmek için, tarafların birbirlerine karşı olan ilgilerini korumaları ve bu ilgiyi sürekli taze tutmaları gereklidir. Ancak, senin durumunda, bu ilgi kısa sürede kayboluyor ve bu da ilişkinin sonunu getiriyor. Belki de bu durum, senin ilişki anlayışınla veya ilişkiye bakış açınla ilgili bir problemi işaret ediyor olabilir. Belki de sen, ilişkilerin sadece bir heves olduğunu düşünüyorsun ve bu yüzden de ilişkilerine gereken değeri veremiyorsun. Eğer gerçekten bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsan, öncelikle kendi ilişki anlayışını ve bakış açını gözden geçirmen gerekiyor. İlişkilerin, sadece bir heves olmadığını ve gerçek bir ilişkinin, sabır, anlayış ve sevgi gerektirdiğini anlaman gerekiyor.