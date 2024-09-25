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Sen İlişkilerinde Hangi HIMYM Karakterisin Söylüyoruz!

etiket Sen İlişkilerinde Hangi HIMYM Karakterisin Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 22:01

İlişkideki tutumunu ve kendini anlat, hangi efsanevi How I Met Your Mother karakteri olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...

2. Bir ilişkiye başladığınızda ne kadar çabuk ciddileşirsin?

3. Partnerinde aradığın olmazsa olmaz özellik ne?

4. Peki ne kadar kıskançsın?

5. Peki ilişkilerinde ne kadar uzlaşmacısın?

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6. Bir ilişkide ne kadar spontansın?

7. Peki ne kadar romantiksin?

8. Son olarak, ilk görüşte aşka inanır mısın?

Sen kesinlike Ted'sin!

Senin zaten Ted Mosby'den başkası olman düşünülemez. Aynı onun gibi yoğun ve romantik duygular yaşıyorsun. Sen bu dünyaya resmen sevmek ve aşık olmak için gelmişsin. Herkese karşı müthiş bir sevgi besliyorsun. Tabii zaman zaman üzülüyorsun ama asla sevmekten vazgeçmiyorsun. Gerçekten çok tatlısın!

Sen kesinlikle Lily ve Marshall'sın!

İkisi birbirinden ayrılmadığı içni sen kesinlikle bu ikilisin. Bir ilişkinin temellerinin sağlam olması gerektiğini biliyor ve gerçekten her ilişkine önem veriyorsun. Bu yüzden ilişkilerinde de çok tatlı bir uyum yakalıyorsun. Sevgini aşırıya kaçmadan olduğu gibi gösteriyor ve partnerlerinle mutlu olmaya odaklanıyorsun.

Sen kesinlikle Barney'sin!

İlişki kelimesiyle senin aranda dağlar kadar fark var. Sen genellikle pek ciddi düşünmüyorsun. Tabii sevdiğin zaman o ayrı ama o da kırk yılda bir falan oluyor. O yüzden sen ilişkilerine de pek ciddi gözüyle bakmıyorsun. Böyle olunca da sen kendi hayatını yaşıyor bol bol flörtleşiyorsun.

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