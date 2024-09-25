Sen İlişkilerinde Hangi HIMYM Karakterisin Söylüyoruz!
Sen İlişkilerinde Hangi HIMYM Karakterisin Söylüyoruz!
İlişkideki tutumunu ve kendini anlat, hangi efsanevi How I Met Your Mother karakteri olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...
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2. Bir ilişkiye başladığınızda ne kadar çabuk ciddileşirsin?
3. Partnerinde aradığın olmazsa olmaz özellik ne?
4. Peki ne kadar kıskançsın?
5. Peki ilişkilerinde ne kadar uzlaşmacısın?
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