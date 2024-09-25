Sen İlişkilerinde Hangi HIMYM Karakterisin Söylüyoruz!

İlişki kelimesiyle senin aranda dağlar kadar fark var. Sen genellikle pek ciddi düşünmüyorsun. Tabii sevdiğin zaman o ayrı ama o da kırk yılda bir falan oluyor. O yüzden sen ilişkilerine de pek ciddi gözüyle bakmıyorsun. Böyle olunca da sen kendi hayatını yaşıyor bol bol flörtleşiyorsun.