Sen Bu Yaz Aşkı Bulacak mısın?
Yaz mevsimi… Güneş parlıyor, sahiller kalabalık, kalpler heyecanla çarpıyor! Tatilin, eğlencenin ve sürpriz karşılaşmaların mevsimi geldi çattı. Peki ya sen? Kalbin hala boş mu yoksa bu yaz o “filmlerdeki gibi” bir aşk seni mi bekliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yaz senin için ne ifade ediyor?
4. İlk buluşmada seni en çok etkileyen şey ne olurdu?
5. Şu anda aşk için hazır mısın?
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6. Aşık olduğunda nasıl biri olursun?
7. Flörtleşme tarzın hangisine daha yakın?
8. Sosyal ortamlarda genelde nasıl hissedersin?
9. Aşka bakış açın nedir?
10. En son ne zaman birinden hoşlandın?
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Bu yaz aşk seni buluyor!
Bu yaz aşk kapında gibi!
Bu yaz aşkı bulamıyorsun!
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