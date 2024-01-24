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Sen Aslında Kime Aşıksın?

etiket Sen Aslında Kime Aşıksın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 22:01

Aşkın kolay olduğunu söyleyemeyiz ama en karmaşık duygulardan biri olabilir. Nasıl tanımlarsın bilemeyiz ama aşk, pek çok duyguyu içinde barındırıyor. Eğer bu testi açıp çözmeye başlıyorsan demek ki kafan karışık ve kime aşık olduğunu bilmiyorsun. Biz de testin sonunda kime aşık olacağını söyleyeceğiz. Amme hizmeti!

Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Aşk senin için...

3. Aşık olunca nasıl birine dönüşüyorsun?

4. Peki aşık olduğun kişiye karşı nasıl davranıyorsun?

5. Şu sıralar iştahın nasıl?

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6. Uyku düzenin ne alemde?

7. Bu hissi kimsenin yaşamasını istemeyiz ama hoşlandığın kişinin bir başkasından hoşlandığını öğrendiğinde ne hissedersin?

8. Son soru! Hoşlandığın kişinin hiç tanımadığı insanlara karşı kaba davrandığını gördüğünde ne yaparsın diye sorsak?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yakın arkadaşına aşık olabilirsin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda ilginç bir sonuç ile karşılaştık! Tamam ilginç diyoruz ama gönül bu, kime konacağı belli olmuyor. Yakın arkadaşından hoşlanıyor olabilirsin, hatta ona aşık bile olabilirsin! Çok iyi anlaşıyorsunuz ve yediğiniz-içtiğiniz ayrı gitmiyor. Bu arkadaşlığın zarar görmemesi için ona aynı samimiyetle yaklaşıyor olabilirsin ama denemekten korkmuyorsan, ona hislerini açıklayabilirsin!

İş/sınıf arkadaşına!

Seçtiğin yanıtlar bize iş/sınıf arkadaşını düşündürttü açıkçası. İş yerindeyken/dersteyken bakışıyor olabilirsiniz, beraber zaman geçirirken eğleniyorsunuz ve bizce onun da sana karşı hisleri var. Tüm cesaretini toplayıp ona olan hislerini açıklayacağın gün bu testimize yorum yapmayı unutma! Şans seninle olsun. ❤️

Sen kendine aşıksın!

Evet, sen kendine aşıksın! Kendini çok seviyorsun ve her iddiasına varız, aynada kendine bir öpücük attığın zamanlar oluyor! Kendini sevmek çok güzel bir şeydir ama kendine aşık olmak bambaşka bir duygu! Senin en iyi anlaşabildiğin kişi yine kendin olduğu için belki de son zamanlarda bir başkasına karşı ilgi duyacak vakti bulamayabiliyorsun.

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