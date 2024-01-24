Sen Aslında Kime Aşıksın?

Evet, sen kendine aşıksın! Kendini çok seviyorsun ve her iddiasına varız, aynada kendine bir öpücük attığın zamanlar oluyor! Kendini sevmek çok güzel bir şeydir ama kendine aşık olmak bambaşka bir duygu! Senin en iyi anlaşabildiğin kişi yine kendin olduğu için belki de son zamanlarda bir başkasına karşı ilgi duyacak vakti bulamayabiliyorsun.