Sen Aslında Kime Aşıksın?
Sen Aslında Kime Aşıksın?
Aşkın kolay olduğunu söyleyemeyiz ama en karmaşık duygulardan biri olabilir. Nasıl tanımlarsın bilemeyiz ama aşk, pek çok duyguyu içinde barındırıyor. Eğer bu testi açıp çözmeye başlıyorsan demek ki kafan karışık ve kime aşık olduğunu bilmiyorsun. Biz de testin sonunda kime aşık olacağını söyleyeceğiz. Amme hizmeti!
Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Aşk senin için...
3. Aşık olunca nasıl birine dönüşüyorsun?
4. Peki aşık olduğun kişiye karşı nasıl davranıyorsun?
5. Şu sıralar iştahın nasıl?
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6. Uyku düzenin ne alemde?
7. Bu hissi kimsenin yaşamasını istemeyiz ama hoşlandığın kişinin bir başkasından hoşlandığını öğrendiğinde ne hissedersin?
8. Son soru! Hoşlandığın kişinin hiç tanımadığı insanlara karşı kaba davrandığını gördüğünde ne yaparsın diye sorsak?
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