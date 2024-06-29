Sen Aşkı Hangi Şehirde Bulacaksın?
Sen Aşkı Hangi Şehirde Bulacaksın?
Sen aşkı hangi şehirde bulacaksın?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım aşkı arıyor musun?
4. Senin için aşk geçici bir şey mi?
5. Aşık olduğun kişi için yaşadığın yerden başka bir yere taşınır mısın?
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6. Bir çift görseli seç bakalım!
7. Öncelikle burcunu seçer misin?
8. Son olarak da yükselen burcunu seçer misin?
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
Senin aşkı bulacağın şehir!
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