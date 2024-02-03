Sembolün Ötesinde: Gerald Holtom'un İkonik Barış İşaretini Tasarlamak İçin Çıktığı İlginç Yolculuk

Arada bir anti-Hristiyan bir sembol olarak görülen (baş aşağı duran kırık bir 'Neron haçı') ve hatta Nazi amblemi olarak bile kötülenen ikonik barış sembolü pek de masum görünmüyor, değil mi? Neyse ki bu sembolün açık bir geçmişi ve kökeni var, ve o kadar da tartışmalı değil.