Sembolün Ötesinde: Gerald Holtom'un İkonik Barış İşaretini Tasarlamak İçin Çıktığı İlginç Yolculuk
Sembolün Ötesinde: Gerald Holtom'un İkonik Barış İşaretini Tasarlamak İçin Çıktığı İlginç Yolculuk
Kaynak: https://www.britannica.com/story/wher...
Arada bir anti-Hristiyan bir sembol olarak görülen (baş aşağı duran kırık bir 'Neron haçı') ve hatta Nazi amblemi olarak bile kötülenen ikonik barış sembolü pek de masum görünmüyor, değil mi? Neyse ki bu sembolün açık bir geçmişi ve kökeni var, ve o kadar da tartışmalı değil.
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Modern barış simgesi, İngiliz Nükleer Silahsızlanma Kampanyası için 1958 yılında Gerald Holtom tarafından tasarlandı.
D ve N sembolleri, semafor sinyallerindeki görsel temsil ile ifade ediliyor.
"N" ve "D" harfleri, nükleer silahsızlanmayı simgeler ve genellikle barış sembolü içinde kullanılırlar.
"D" ve "N" sembolleri, nükleer silahsızlanma fikriyle birlikte, bir kişinin sorgulayıcı bir duruşunu temsil ediyor.
Haltom niçin barış işareti yerine haç sembolünü seçmemişti?
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