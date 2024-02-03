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Sembolün Ötesinde: Gerald Holtom'un İkonik Barış İşaretini Tasarlamak İçin Çıktığı İlginç Yolculuk

Sembolün Ötesinde: Gerald Holtom'un İkonik Barış İşaretini Tasarlamak İçin Çıktığı İlginç Yolculuk

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 07:01

Arada bir anti-Hristiyan bir sembol olarak görülen (baş aşağı duran kırık bir 'Neron haçı') ve hatta Nazi amblemi olarak bile kötülenen ikonik barış sembolü pek de masum görünmüyor, değil mi? Neyse ki bu sembolün açık bir geçmişi ve kökeni var, ve o kadar da tartışmalı değil.

Kaynak: https://www.britannica.com/story/wher...
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Modern barış simgesi, İngiliz Nükleer Silahsızlanma Kampanyası için 1958 yılında Gerald Holtom tarafından tasarlandı.

Modern barış simgesi, İngiliz Nükleer Silahsızlanma Kampanyası için 1958 yılında Gerald Holtom tarafından tasarlandı.

D ve N sembolleri, semafor sinyallerindeki görsel temsil ile ifade ediliyor.

D ve N sembolleri, semafor sinyallerindeki görsel temsil ile ifade ediliyor.

'D' harfi için merkezdeki dikey çizgi, bayrak semafor sinyalini temsil ederken, her iki taraftaki aşağı doğru çizgiler 'N' harfi için semafor sinyalini temsil ediyor.

"N" ve "D" harfleri, nükleer silahsızlanmayı simgeler ve genellikle barış sembolü içinde kullanılırlar.

"N" ve "D" harfleri, nükleer silahsızlanmayı simgeler ve genellikle barış sembolü içinde kullanılırlar.

'N' ve 'D' harfleri, nükleer silahsızlanmayı ifade eder ve bu semboller bir daire içinde bulunur.

"D" ve "N" sembolleri, nükleer silahsızlanma fikriyle birlikte, bir kişinin sorgulayıcı bir duruşunu temsil ediyor.

"D" ve "N" sembolleri, nükleer silahsızlanma fikriyle birlikte, bir kişinin sorgulayıcı bir duruşunu temsil ediyor.

Holtom ayrıca sembolün umutsuzluğu temsil ettiğini ve merkezdeki çizgilerin, beyaz bir Dünya fonunda elleri iki yanında sorgulayan bir insanı oluşturduğunu belirtti.

Haltom niçin barış işareti yerine haç sembolünü seçmemişti?

Haltom niçin barış işareti yerine haç sembolünü seçmemişti?

Söylenenlere göre, başlangıçta Holtom, Hristiyanların sembolü olan haçı kullanmayı düşünmüştü, ancak Haçlılarla olası ilişkileri nedeniyle bundan vazgeçti. Sonunda, daha genel olarak kabul gören bir sembolü seçti.

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