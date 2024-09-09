Selda Terek ile Bir “İtiraflar” Sohbeti
Resimde gördüğünüz bu zarif hanımefendi, benim hem dinlemeye hem de yeni yeni sorular yöneltmeye doyamadığım isimlerden. Sanırım Selda Terek’le bu dördüncü söyleşimiz olacak :) Bugüne dek roman, biyografi, biyografik roman, hikâye, kişisel gelişim olmak üzere 12 kitaba imzasını atmış. Şiir çalışmaları var ama yayımlamak istemiyor, “Şiir başka bir şey” diyor. Başkalarına da kalem olmuş ve anı, roman, kişisel gelişim tarzında kitaplar çıkarmış. Yerli-yabancı kıymetli yazarların sayısız eserinde editörlük ve çevirmenlik yapmış, oldukça özgün bir bookazine yaratmış ve bir süredir yazarlık eğitimleri veriyor. Kısaca o, edebiyat dünyasında bir maraton koşucusu ve durmaya da hiç niyeti yok gibi. En son bombası ise geçen ay Destek Yayınları’ndan çıkan 5 novelladan oluşan bir set: İTİRAFLAR SERİSİ. Ünü dünyaya yayılmış çizerlerimizden M.K. Perker’in illüstrasyonlarıyla renk kattığı bu seri bazen inanmakta güçlük çekeceğiniz bazen de öfkeleneceğiniz muzip, samimi, yalın ve sürükleyici hikâyelerle dolu. En kısası 56, en uzunu 96 sayfa olan ve bir çırpıda okunan bu kitaplar için “Anlattıklarım biraz da senin hikâyendir.” diyor Selda Terek.
Merak uyandırıcı değil mi? E, hadi giderelim merakımızı.