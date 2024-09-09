Selda Terek ile Bir “İtiraflar” Sohbeti

Bu hikâyenin gerçek hayatta yaşandığına inanmak o kadar zor ki. Duyduğumda beynimden vuruldum, zaten hikâye de bu: Kendini banyoda tabancasıyla vuran bir genç... Geriye ıstıraptan başka ne kalıyor bir bakmak istedim ve okuruma sordum:

“Kendini yok ederek seni de öldürenler var, onları affetmen mümkün mü?”