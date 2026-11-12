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Şehri Dev Bir Saate Dönüştürecekler: Artık Navigasyona Gerek Kalmayacak

Şehri Dev Bir Saate Dönüştürecekler: Artık Navigasyona Gerek Kalmayacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 09:26
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde 25 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sıra dışı bir şehir planı tanıtıldı. Saat kadranı biçiminde tasarlanan şehirde adresler saat yönleriyle tarif edilecek, merkezde ise kahve ibriği şeklinde beş yıldızlı bir otel yükselecek.

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Şehrin planı bir saat kadranı gibi kurgulanıyor ve adresler saat yönleriyle tarif edilebilecek.

Şehrin planı bir saat kadranı gibi kurgulanıyor ve adresler saat yönleriyle tarif edilebilecek.

Abu Dabi'deki ADNEC Merkezi'nde 10 Kasım'da kapılarını açan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (IREIS 2026) De Sousa Holdings, 25 yılda geliştirilen şehir planını tanıttı. Şirketin kurucusu ve başkanı mimar Edgar Gerson'a göre saat biçimindeki yerleşim planı sayesinde ziyaretçiler ve sakinler GPS'e ihtiyaç duymadan saat konumlarını ve bina numaralarını kullanarak gidecekleri yeri bulabilecek. Yollar, farklı bölgeleri şehir merkezine bağlayacak.

Doğu-batı yönünde yaklaşık 20, kuzey-güney yönünde yaklaşık 18 kilometre uzanması planlanan şehirde yol ağı ve tesislerin dağılımı, trafik yoğunluğunu ve seyahat sürelerini azaltacak şekilde kurgulandı. Gerson, bu düzenin verimliliği artıracağını, enerji tüketimini düşüreceğini ve ailelere daha fazla zaman bırakacağını ifade ediyor.

Şehrin merkezinde kahve ibriği biçimli otel, yedi fincan ve geleneksel ikram kaplarından esinlenen yapılar yer alıyor.

Şehrin merkezinde kahve ibriği biçimli otel, yedi fincan ve geleneksel ikram kaplarından esinlenen yapılar yer alıyor.

Tasarımın merkezinde, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ve geleneksel Arap kahve kültüründen ilham alan yapılar bulunuyor. Kahve ibriği, yani dallah biçimindeki yapıda Emirati misafirperverliğini ön plana çıkaran beş yıldızlı bir otel yer alacak. İbriğin çevresine ise ülkenin yedi emirliğini ve ulusal birliği simgeleyen yedi kahve fincanı yerleştirilecek. Tasarımın Emirati kültüründen, bedevi mirasından ve geleneksel kahve ikramından esin aldığı belirtiliyor.

Merkez kompleksinde iki şekerlik ve bir hurma kasesi biçiminde yapı da bulunuyor. Bu yapılar konferans merkezi ve düğün salonu olarak kullanılacak. Çevrelerindeki tepsi biçimli alan ise alışveriş merkezine dönüştürülecek.

Corniche'e bakan adadaki gözlem kulesi ve altyapı planlarıyla proje henüz tanıtım aşamasında.

Corniche'e bakan adadaki gözlem kulesi ve altyapı planlarıyla proje henüz tanıtım aşamasında.

Planda ayrıca '1' rakamı biçiminde bir gözlem kulesi yer alıyor. Kulenin Abu Dabi Corniche'ine bakan bir adada yükselmesi ve şehrin panoramik manzarasını sunması öngörülüyor. Plan, elektrik, su, internet bağlantısı, kanalizasyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi temel hizmetleri de kapsıyor.

Gerson, projenin 'mutluluktan kazanç' anlayışını benimsediğini, ekonomik getiriyi yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarıyla birleştirdiğini söylüyor. Tanıtımda projenin inşaat takvimine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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