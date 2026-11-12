Şehri Dev Bir Saate Dönüştürecekler: Artık Navigasyona Gerek Kalmayacak
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Şehrin planı bir saat kadranı gibi kurgulanıyor ve adresler saat yönleriyle tarif edilebilecek.
Şehrin merkezinde kahve ibriği biçimli otel, yedi fincan ve geleneksel ikram kaplarından esinlenen yapılar yer alıyor.
Corniche'e bakan adadaki gözlem kulesi ve altyapı planlarıyla proje henüz tanıtım aşamasında.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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