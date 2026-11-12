Şehri Dev Bir Saate Dönüştürecekler: Artık Navigasyona Gerek Kalmayacak

Abu Dabi'deki ADNEC Merkezi'nde 10 Kasım'da kapılarını açan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (IREIS 2026) De Sousa Holdings, 25 yılda geliştirilen şehir planını tanıttı. Şirketin kurucusu ve başkanı mimar Edgar Gerson'a göre saat biçimindeki yerleşim planı sayesinde ziyaretçiler ve sakinler GPS'e ihtiyaç duymadan saat konumlarını ve bina numaralarını kullanarak gidecekleri yeri bulabilecek. Yollar, farklı bölgeleri şehir merkezine bağlayacak.

Doğu-batı yönünde yaklaşık 20, kuzey-güney yönünde yaklaşık 18 kilometre uzanması planlanan şehirde yol ağı ve tesislerin dağılımı, trafik yoğunluğunu ve seyahat sürelerini azaltacak şekilde kurgulandı. Gerson, bu düzenin verimliliği artıracağını, enerji tüketimini düşüreceğini ve ailelere daha fazla zaman bırakacağını ifade ediyor.