Şehirlerle Köyler Arasındaki En Büyük Farklar Sizi Çok Şaşırtacak!
Şehirlerle Köyler Arasındaki En Büyük Farklar Sizi Çok Şaşırtacak!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Köy ve şehir yaşamı oldukça farklı olabilir. Her birinin kendince avantajları olsa da, bu farklı kesinlikle kabul etmek gerekir. Bugünkü içeriğimizde köy ve şehir yaşamı arasındaki farklara bakacağız. Aklınıza gelen farkları siz de bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Kasabalarda insanlarla sohbet ederek ve gözlerine bakarak saygı gösteriyorsun."
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2. "Köylerde yaşam maliyeti genellikle daha düşüktür, kira ve gıda masrafları daha azdır."
3. "Köylerde herkes birbirini tanır ve senin hakkında düşünceleri olur."
4. "Köylerin aksine şehirlerde tanımadığın insanlarla konuşmazsın."
5. "Bizim için kaldırımlar, yollar ile aynıdır."
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6. "Şehirlerdeki insanların birçoğu araba sürmez çünkü ihtiyacın olan her şey zaten elinin altındadır."
7. "Köylerde genellikle sessizlik hâkimdir ve doğal sesler duyarsınız."
8. "Şehirde yaşamanın getirdiği seçenek bolluğunu anlayamazlar büyük ihtimalle."
9. "Çoğu büyük şehir, ortalama bir insan için oldukça güvenli."
10. "Köylerde bolca doğa, tarlalar ve ormanlık alanlar bulunur."
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11. "Şehirlerde çeşitli sektörlerde sayısız iş fırsatı bulunur ve kariyer olanakları daha fazladır."
12. "Köylerde okullar ve sağlık hizmetleri sınırlı olabilir."
13. "Köylerde suç oranı genellikle düşüktür, komşuluk ilişkileri güçlüdür."
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