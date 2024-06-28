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Şehirlerle Köyler Arasındaki En Büyük Farklar Sizi Çok Şaşırtacak!

Şehirlerle Köyler Arasındaki En Büyük Farklar Sizi Çok Şaşırtacak!

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:01

Köy ve şehir yaşamı oldukça farklı olabilir. Her birinin kendince avantajları olsa da, bu farklı kesinlikle kabul etmek gerekir. Bugünkü içeriğimizde köy ve şehir yaşamı arasındaki farklara bakacağız. Aklınıza gelen farkları siz de bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kasabalarda insanlarla sohbet ederek ve gözlerine bakarak saygı gösteriyorsun."

1. "Kasabalarda insanlarla sohbet ederek ve gözlerine bakarak saygı gösteriyorsun."

'Şehirlerdeyse onlarla işin yoksa insanlara bakmayarak ve sokaklar gibi toplu alanlarda hızlı hareket ederek saygı gösteriyorsun.'

2. "Köylerde yaşam maliyeti genellikle daha düşüktür, kira ve gıda masrafları daha azdır."

2. "Köylerde yaşam maliyeti genellikle daha düşüktür, kira ve gıda masrafları daha azdır."

'Şehirlerde yaşam maliyeti daha yüksektir, konut fiyatları ve yaşam giderleri artar.'

3. "Köylerde herkes birbirini tanır ve senin hakkında düşünceleri olur."

3. "Köylerde herkes birbirini tanır ve senin hakkında düşünceleri olur."

'Şehirdeyse gerçerk anlamda özgürsündür ve kendi hikayeni yazabilirsin.'

4. "Köylerin aksine şehirlerde tanımadığın insanlarla konuşmazsın."

'Seninle konuşmaya çalışsalar bile her zaman dikkatli olman gerekir çünkü psikopat çıkabilirler...'

5. "Bizim için kaldırımlar, yollar ile aynıdır."

5. "Bizim için kaldırımlar, yollar ile aynıdır."

'Yolun ortasında aniden arabanla duramayacağın gibi kaldırımlarda da aniden durmaz veya insanların yolunu kapatmazsın.'

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6. "Şehirlerdeki insanların birçoğu araba sürmez çünkü ihtiyacın olan her şey zaten elinin altındadır."

6. "Şehirlerdeki insanların birçoğu araba sürmez çünkü ihtiyacın olan her şey zaten elinin altındadır."

'Markete yürüyerek 5 dakikada gidebiliyorsam neden arabaya ihtiyacım olsun ki?'

7. "Köylerde genellikle sessizlik hâkimdir ve doğal sesler duyarsınız."

7. "Köylerde genellikle sessizlik hâkimdir ve doğal sesler duyarsınız."

'Şehirlerde sürekli bir uğultu, trafik sesi ve kalabalıkların gürültüsü vardır.'

8. "Şehirde yaşamanın getirdiği seçenek bolluğunu anlayamazlar büyük ihtimalle."

8. "Şehirde yaşamanın getirdiği seçenek bolluğunu anlayamazlar büyük ihtimalle."

'Sadece bizim mahallede bile 20 restoran var!'

9. "Çoğu büyük şehir, ortalama bir insan için oldukça güvenli."

9. "Çoğu büyük şehir, ortalama bir insan için oldukça güvenli."

'Sokakta size yaklaşan insanlar tehlikeli değil, sadece rahatsız edicidir.'

10. "Köylerde bolca doğa, tarlalar ve ormanlık alanlar bulunur."

10. "Köylerde bolca doğa, tarlalar ve ormanlık alanlar bulunur."

'Şehirlerde parklar ve yeşil alanlar sınırlıdır, beton yapıların arasında kalır.'

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11. "Şehirlerde çeşitli sektörlerde sayısız iş fırsatı bulunur ve kariyer olanakları daha fazladır."

'Köylerde genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşılır, iş seçenekleri sınırlıdır.'

12. "Köylerde okullar ve sağlık hizmetleri sınırlı olabilir."

12. "Köylerde okullar ve sağlık hizmetleri sınırlı olabilir."

'Şehirlerde geniş çaplı eğitim kurumları ve hastaneler mevcuttur.'

13. "Köylerde suç oranı genellikle düşüktür, komşuluk ilişkileri güçlüdür."

'Şehirlerde suç oranı daha yüksek olabilir, ancak polis ve güvenlik hizmetleri de daha yoğundur.'

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