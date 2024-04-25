Seçimlerimiz Ne Kadar Benzer?
Seçimlerimiz Ne Kadar Benzer?
Günlük hayatta yaptığımız rutinleri hepimiz aynı şekilde mi yapıyoruz? Herkesin kendi yaptığı kendine normal! Hadi birbirimize ne kadar benziyoruz öğrenelim!
Teste geçiyoruz!
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1. Sabahları uyanır uyanmaz ilk ne yaparsın?
2. Dişlerini fırçalarken fırçayı ıslatır mısın?
3. Önce hangisini kaseye eklersin?
4. Kahvaltıda içeceğin:
5. Favori tuvaletin 😝?
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6. Duş alırken ilk neyi yıkarısın?
7. Saçını nasıl kurutursun?
8. Akşam yemeği sonrası bulaşık:
9. Spor yaparken tercihin:
10. Sebze alışverişinde hangisini tercih edersin?
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11. Yatmadan önce son kontrol:
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