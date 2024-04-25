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Seçimlerimiz Ne Kadar Benzer?

Seçimlerimiz Ne Kadar Benzer?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 14:46

Günlük hayatta yaptığımız rutinleri hepimiz aynı şekilde mi yapıyoruz? Herkesin kendi yaptığı kendine normal! Hadi birbirimize ne kadar benziyoruz öğrenelim!

Teste geçiyoruz!

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1. Sabahları uyanır uyanmaz ilk ne yaparsın?

2. Dişlerini fırçalarken fırçayı ıslatır mısın?

2. Dişlerini fırçalarken fırçayı ıslatır mısın?

3. Önce hangisini kaseye eklersin?

4. Kahvaltıda içeceğin:

4. Kahvaltıda içeceğin:

5. Favori tuvaletin 😝?

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6. Duş alırken ilk neyi yıkarısın?

7. Saçını nasıl kurutursun?

8. Akşam yemeği sonrası bulaşık:

9. Spor yaparken tercihin:

10. Sebze alışverişinde hangisini tercih edersin?

10. Sebze alışverişinde hangisini tercih edersin?
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11. Yatmadan önce son kontrol:

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