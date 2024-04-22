Seçimler Sonrası CHP'den Yeni Hamle: Büyük Emekli Mitingi Geliyor!

Özgür Özel, milletin CHP'yi birinci parti olarak seçtiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

'İktidar kibrini göstermeye devam ederse millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım ama milletimize kulak vermeye devam edeceğim.