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Seçimler Sonrası CHP'den Yeni Hamle: Büyük Emekli Mitingi Geliyor!

Seçimler Sonrası CHP'den Yeni Hamle: Büyük Emekli Mitingi Geliyor!

CHP Emekli Mitingi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 10:12

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'de genel başkan Özgür Özel'den büyük emekli mitingi düzenleneceğine dair açıklama geldi. 

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Birçok uzmana göre, en düşük emekli maaşının 10 bin lirada kalması seçimlerin kaderinde çok önemli bir rol oynadı.

Birçok uzmana göre, en düşük emekli maaşının 10 bin lirada kalması seçimlerin kaderinde çok önemli bir rol oynadı.

Hayat pahalılığı ve yüksek kiralar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan emekliler, 31 Mart'ta yapılan seçimde tercihini ya muhalefetten yana kullandı ya da sandığa gitmedi.

Seçim sonrası AK Parti'de sonuçlara ilişkin değerlendirmeler devam ederken, CHP kanadından yine dikkat çeken bir hamle geldi.

Seçim sonrası AK Parti'de sonuçlara ilişkin değerlendirmeler devam ederken, CHP kanadından yine dikkat çeken bir hamle geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı bir programda partisinin büyük emekli mitingi yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı bir programda partisinin büyük emekli mitingi yapacağını açıkladı.

Özgür Özel, milletin CHP'yi birinci parti olarak seçtiğini vurguladı ve şöyle devam etti: 

'İktidar kibrini göstermeye devam ederse millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım ama milletimize kulak vermeye devam edeceğim. 

Özgür Özel'in programdaki açıklamaları 👇

"Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinlerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklililerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinlerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklililerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Peki siz CHP'nin emekli açılımı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Önümüzdeki süreçte emekliler hala AK Parti'nin yumuşak karnı olmaya devam edecek mi? 

Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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