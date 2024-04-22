Seçimler Sonrası CHP'den Yeni Hamle: Büyük Emekli Mitingi Geliyor!
Seçimler Sonrası CHP'den Yeni Hamle: Büyük Emekli Mitingi Geliyor!
Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'de genel başkan Özgür Özel'den büyük emekli mitingi düzenleneceğine dair açıklama geldi.
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Birçok uzmana göre, en düşük emekli maaşının 10 bin lirada kalması seçimlerin kaderinde çok önemli bir rol oynadı.
Seçim sonrası AK Parti'de sonuçlara ilişkin değerlendirmeler devam ederken, CHP kanadından yine dikkat çeken bir hamle geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı bir programda partisinin büyük emekli mitingi yapacağını açıkladı.
Özgür Özel'in programdaki açıklamaları 👇
"Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinlerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklililerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
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