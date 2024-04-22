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MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış!

MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış!

AK Parti bitcoin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 09:17

Gümüşhane'de AK Partili Ercan Çimen döneminde halktan toplu konut için toplanan paralar ile Bitcoin alındığı iddia ediliyor.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, Gümüşhane’de geçen yıl yaşanan Bitcoin skandalı için Sayıştay denetimi isteniyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, Gümüşhane’de geçen yıl yaşanan Bitcoin skandalı için Sayıştay denetimi isteniyor.

Kaynak

Gümüşhane merkezde belediye, 31 Mart yerel seçiminde AK Pari’den MHP’ye geçmişti. Mazbatayı alan MHP’li Başkan Başer, geçmiş döneme ilişkin özellikle Bitcoin iddialarını ve belediyenin borcunu görünce valiliğe yazı yazıp Sayıştay göreve çağırdı.

Gümüşhane merkezde belediye, 31 Mart yerel seçiminde AK Pari’den MHP’ye geçmişti. Mazbatayı alan MHP’li Başkan Başer, geçmiş döneme ilişkin özellikle Bitcoin iddialarını ve belediyenin borcunu görünce valiliğe yazı yazıp Sayıştay göreve çağırdı.

Gümüşhane Valiliğine gönderilen ‘Sayıştay Denetçisi Talebi’ başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı: 

 “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Gümüşhane Belediyesi olarak mali açıdan gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Sayıştay Denetçisi tarafından hesaplarımızın incelenmesi hususunu; bilgilerinize arz ederim”

AK Parti’li başkan Ercan Çimen döneminde belediye, 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks 'Yaşam Evleri' isimli bir toplu konut projesi planlamıştı. Birçok arsa sahibi ile anlaşma yapıldı ve sonra paralar toplandı. Ancak 'Gümsaş' isimli belediye şirketinin yöneticisi, toplanan paraları kısa süreli yatırım olarak Bitcoin'e koydu.

AK Parti’li başkan Ercan Çimen döneminde belediye, 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks 'Yaşam Evleri' isimli bir toplu konut projesi planlamıştı. Birçok arsa sahibi ile anlaşma yapıldı ve sonra paralar toplandı. Ancak 'Gümsaş' isimli belediye şirketinin yöneticisi, toplanan paraları kısa süreli yatırım olarak Bitcoin'e koydu.

Mağdur Platformu Başkanı Nuri Öztürk, birçok arsa sahibinin “Paralar Bitcoin’e gittiği için ortada inşaat yok” dediğini anlattı. 

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