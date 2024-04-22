MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış!
MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış!
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Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, Gümüşhane’de geçen yıl yaşanan Bitcoin skandalı için Sayıştay denetimi isteniyor.
Gümüşhane merkezde belediye, 31 Mart yerel seçiminde AK Pari’den MHP’ye geçmişti. Mazbatayı alan MHP’li Başkan Başer, geçmiş döneme ilişkin özellikle Bitcoin iddialarını ve belediyenin borcunu görünce valiliğe yazı yazıp Sayıştay göreve çağırdı.
AK Parti’li başkan Ercan Çimen döneminde belediye, 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks 'Yaşam Evleri' isimli bir toplu konut projesi planlamıştı. Birçok arsa sahibi ile anlaşma yapıldı ve sonra paralar toplandı. Ancak 'Gümsaş' isimli belediye şirketinin yöneticisi, toplanan paraları kısa süreli yatırım olarak Bitcoin'e koydu.
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