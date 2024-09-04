Schengen Vizesine Dördüncü Randevuda Kavuşan Kişiden Lokma Şov

Schengen vizesi başta olmak üzere vize alma işlemleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yurt dışına sık sık çıktığı halde bir türlü vize alamayan kişilere denk gelmişsinizdir. Bunlardan biri olan İlker Kurtel, 3 kez ret yedikten sonra sonunda Schengen vizesine kavuştu.

Vizesini uzun uğraşlar sonunda alınca bir de lokma şov yaptı!