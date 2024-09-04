Schengen Vizesine Dördüncü Randevuda Kavuşan Kişiden Lokma Şov
Schengen Vizesine Dördüncü Randevuda Kavuşan Kişiden Lokma Şov
Schengen vizesi başta olmak üzere vize alma işlemleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yurt dışına sık sık çıktığı halde bir türlü vize alamayan kişilere denk gelmişsinizdir. Bunlardan biri olan İlker Kurtel, 3 kez ret yedikten sonra sonunda Schengen vizesine kavuştu.
Vizesini uzun uğraşlar sonunda alınca bir de lokma şov yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vize almak ister daha önce yurt dışına çıkmış olun ister olmayın oldukça zahmetli bir süreç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar 'vize kolaylığı' ile ilgili birçok haber görmüş olsak da işler gerçek hayatta pek de öyle olmadı.
Hal böyle olunca, 3 kez vize reddi yiyen bir kişi, sonunda vizesine kavuşunca lokma döktürme kararı aldı!
Demek ki neymiş, nasibi zorlamak gerekiyormuş.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Gel de bu durumu Almanlara açıkla.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın