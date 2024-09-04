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Schengen Vizesine Dördüncü Randevuda Kavuşan Kişiden Lokma Şov

Schengen Vizesine Dördüncü Randevuda Kavuşan Kişiden Lokma Şov

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.09.2024 - 13:00

Schengen vizesi başta olmak üzere vize alma işlemleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yurt dışına sık sık çıktığı halde bir türlü vize alamayan kişilere denk gelmişsinizdir. Bunlardan biri olan İlker Kurtel, 3 kez ret yedikten sonra sonunda Schengen vizesine kavuştu.

Vizesini uzun uğraşlar sonunda alınca bir de lokma şov yaptı!

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Vize almak ister daha önce yurt dışına çıkmış olun ister olmayın oldukça zahmetli bir süreç.

Vize almak ister daha önce yurt dışına çıkmış olun ister olmayın oldukça zahmetli bir süreç.

Bütün belgelerinizi ayarladınız, banka hesabınızda yüklü bir miktarda para bile var. Üstelik daha önce yurt dışına gitmiş ve dönmüşsünüz. Fakat bütün bunlar, sizin vize alacağınız anlamına gelmiyor. 

Hele de Schengen vizesini.

Bugüne kadar 'vize kolaylığı' ile ilgili birçok haber görmüş olsak da işler gerçek hayatta pek de öyle olmadı.

Bugüne kadar 'vize kolaylığı' ile ilgili birçok haber görmüş olsak da işler gerçek hayatta pek de öyle olmadı.

Amerika vize randevuları tam 2 yıl boyunca dolu, Schengen'in kimlere verilip verilmeyeceği tam bir muamma.

Hal böyle olunca, 3 kez vize reddi yiyen bir kişi, sonunda vizesine kavuşunca lokma döktürme kararı aldı!

Hal böyle olunca, 3 kez vize reddi yiyen bir kişi, sonunda vizesine kavuşunca lokma döktürme kararı aldı!
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Demek ki neymiş, nasibi zorlamak gerekiyormuş.

Demek ki neymiş, nasibi zorlamak gerekiyormuş.
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Gel de bu durumu Almanlara açıkla.

Gel de bu durumu Almanlara açıkla.
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