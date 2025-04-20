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Boran Kuzum Kimdir, Kaç Yaşında? Boran Kuzum Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Boran Kuzum Kimdir, Kaç Yaşında? Boran Kuzum Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 14:57

Son olarak TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayımlanacak Bir Ruh Macerası dizisinden son anda çıkarılmasıyla gündeme gelen oyuncu Boran Kuzum’un hayatı merak konusu oldu. Özellikle Aybüke Pusat’a verdiği destek sonrası diziden çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son dönemde hem sinema hem dijital projelerde adından sıkça söz ettiren Kuzum, kariyerindeki çıkışıyla dikkat çekiyor. 

Peki Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

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Boran Kuzum Kimdir?

Boran Kuzum Kimdir?

Boran Kuzum, 1992 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Sanatla iç içe büyüyen Kuzum’un babası Devlet Tiyatroları’nda müdürlük yaparken, annesi de resim öğretmenidir. 

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Sahne eğitimi aldığı bu yıllarda oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı.

Boran Kuzum Kaç Yaşında?

Başarılı oyuncu Boran Kuzum, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Boran Kuzum Nereli?

Boran Kuzum, aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatının büyük bölümünü Ankara’da geçirmiş, üniversite için İstanbul’a taşınmıştır.

Boran Kuzum Özel Hayatı

Boran Kuzum Özel Hayatı

2022 yılında meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başlayan Boran Kuzum, ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozla açıklamıştı.

Boran Kuzum'un Kariyer Başlangıcı

Boran Kuzum'un Kariyer Başlangıcı

Boran Kuzum’un televizyon kariyeri 2015 yılında yayınlanan Analar ve Anneler dizisiyle başladı. Ancak geniş kitlelerce tanınması 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yunan subayı Leon karakteriyle oldu. Bu rolle birlikte oyunculuk yeteneği büyük beğeni kazandı. Daha sonra sinemada Cingöz Recai, tiyatroda Martı ve dijital platformlarda Hakan: Muhafız, Saygı, Aşkın Kıyameti gibi projelerde yer aldı.

Boran Kuzum Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Boran Kuzum Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Boran Kuzum Güncel Projeleri

Boran Kuzum Güncel Projeleri

Boran Kuzum, son olarak TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayımlanacak Bir Ruh Macerası adlı dizide yer alacaktı. Ancak Aybüke Pusat’a verdiği destek sonrası projeden çıkarıldı.

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Boran Kuzum Öne Çıkan Açıklamaları

Boran Kuzum Öne Çıkan Açıklamaları

Boran Kuzum, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımda desteğini açıkça ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ilk açıklamasında 'Desteğiniz için, yanız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler' notuyla kendisini destekleyenlere teşekkür etmişti.

Boran Kuzum Ödülleri ve Adaylıkları

Boran Kuzum Ödülleri ve Adaylıkları

İstanbul Kültür Üniversitesi Çorbada Tuzun Olsun Kariyer Onursal ödülleri kapsamında Boran Kuzum ve Miray Daner Vatanım Sensin dizisindeki başarılı performanslarıyla Yılın En Beğenilen Dizi Çifti ödülü almıştı.

2024 yılında da Yılın En İyi Erkek Reklam Yüzü kategorisinin Altın Ödül Sahibi olmuştu.

44. Altın Kelebek Ödülleri'nde de yine rol arkadaşı Miray Daner ile birlikte En İyi Dizi Çifti ödülüne aday gösterilmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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