Boran Kuzum Kimdir, Kaç Yaşında? Boran Kuzum Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Son olarak TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayımlanacak Bir Ruh Macerası dizisinden son anda çıkarılmasıyla gündeme gelen oyuncu Boran Kuzum’un hayatı merak konusu oldu. Özellikle Aybüke Pusat’a verdiği destek sonrası diziden çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son dönemde hem sinema hem dijital projelerde adından sıkça söz ettiren Kuzum, kariyerindeki çıkışıyla dikkat çekiyor.
Peki Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
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Boran Kuzum Kimdir?
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Boran Kuzum Özel Hayatı
Boran Kuzum'un Kariyer Başlangıcı
Boran Kuzum Yer Aldığı Dizi ve Filmler
Boran Kuzum Güncel Projeleri
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Boran Kuzum Öne Çıkan Açıklamaları
Boran Kuzum Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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