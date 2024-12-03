Savcılık Sahte Para Basanları Yakaladı, Bahçeli Sahte Para İddialarına "Külliyen Yalan" Dedi

Devlet Bahçeli'in parti grup toplantıları artık merakla beklenmeye başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi belirleyen açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bahçeli'nin bugünkü hedefinde de 'sahte dolar' iddiaları vardı. Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde sahte dolar yapanlara operasyon yapmıştı. Bahçeli ise 'sahte dolar' gündemine 'külliyen yalan' yorumu yaptı.