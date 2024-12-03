Savcılık Sahte Para Basanları Yakaladı, Bahçeli Sahte Para İddialarına "Külliyen Yalan" Dedi
Savcılık Sahte Para Basanları Yakaladı, Bahçeli Sahte Para İddialarına "Külliyen Yalan" Dedi
Devlet Bahçeli'in parti grup toplantıları artık merakla beklenmeye başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi belirleyen açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bahçeli'nin bugünkü hedefinde de 'sahte dolar' iddiaları vardı. Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde sahte dolar yapanlara operasyon yapmıştı. Bahçeli ise 'sahte dolar' gündemine 'külliyen yalan' yorumu yaptı.
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Devlet Bahçeli, Öcalan'a "umut hakkı" açıklaması yaptığı parti grup toplantılarında yine gündemi belirlemeye devam ediyor.
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Bahçeli'nin hedefinde bu kez "sahte dolar" iddiaları vardı. Bahçeli iddialara "külliyen yalan" açıklaması yaptı.
Bahçeli, "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır" dedi.
İddialara "külliyen yalan" diyen Bahçeli, "Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur" dedi.
Bahçeli, enflasyona dair de "Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır" açıklaması yaptı.
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Bahçeli'nin "külliyen yalan" dediği iddialara karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenlemiş ve 4 kişiyi yakalamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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