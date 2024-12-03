onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Savcılık Sahte Para Basanları Yakaladı, Bahçeli Sahte Para İddialarına "Külliyen Yalan" Dedi

Savcılık Sahte Para Basanları Yakaladı, Bahçeli Sahte Para İddialarına "Külliyen Yalan" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2024 - 12:27

Devlet Bahçeli'in parti grup toplantıları artık merakla beklenmeye başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi belirleyen açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bahçeli'nin bugünkü hedefinde de 'sahte dolar' iddiaları vardı. Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde sahte dolar yapanlara operasyon yapmıştı. Bahçeli ise 'sahte dolar' gündemine 'külliyen yalan' yorumu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Devlet Bahçeli, Öcalan'a "umut hakkı" açıklaması yaptığı parti grup toplantılarında yine gündemi belirlemeye devam ediyor.

Devlet Bahçeli, Öcalan'a "umut hakkı" açıklaması yaptığı parti grup toplantılarında yine gündemi belirlemeye devam ediyor.

Bahçeli'nin hedefinde bu kez "sahte dolar" iddiaları vardı. Bahçeli iddialara "külliyen yalan" açıklaması yaptı.

Bahçeli'nin hedefinde bu kez "sahte dolar" iddiaları vardı. Bahçeli iddialara "külliyen yalan" açıklaması yaptı.

Bahçeli, "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır" dedi.

Bahçeli, "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır" dedi.

İddialara "külliyen yalan" diyen Bahçeli, "Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur" dedi.

İddialara "külliyen yalan" diyen Bahçeli, "Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur" dedi.

Bahçeli, enflasyona dair de "Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır" açıklaması yaptı.

Bahçeli, enflasyona dair de "Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır" açıklaması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bahçeli'nin "külliyen yalan" dediği iddialara karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenlemiş ve 4 kişiyi yakalamıştı.

Bahçeli'nin "külliyen yalan" dediği iddialara karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenlemiş ve 4 kişiyi yakalamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın