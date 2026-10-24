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Şarkıcı Nev Kimdir? Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Şarkıcı Nev Kimdir? Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 16:26
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Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev, 57 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 24 Ekim'de menajeri İlker Ercan tarafından duyuruldu.

'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarla tanınan sanatçının kimliği, vefat nedeni ve müzik kariyeri merak ediliyor. İşte Nev'in hayatı ve müzik kariyeri...

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Şarkıcı Nev Kimdir?

Şarkıcı Nev Kimdir?

Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, Türk pop-rock müziğinin tanınan şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biri. Müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanışan sanatçı, üniversite yıllarında elektro gitara yöneldi.

Nev'in Gerçek Adı Ne?

Nev'in gerçek adı Nevzat Doğansoy.

Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti?

Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti?

Nev'in vefat haberini menajeri İlker Ercan 'Çok üzgünüm kaybettik' sözleriyle duyurdu. Ercan, yakın bir dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek 'Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi görmüş ve entübe edilmişti. Daha önce yapılan açıklamalarda çoklu organ yetmezliği ve karaciğer rahatsızlığından söz edilmiş, organ nakli beklediği bildirilmişti. Vefat nedeniyle ilgili ayrıntılı bir resmi açıklama ve cenaze töreniyle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı.

Şarkıcı Nev Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Şarkıcı Nev Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Nev, vefat ettiğinde 57 yaşındaydı. 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Nev Müziğe Nasıl Başladı?

Sanatçı 1995'ten itibaren Chantage grubuyla çalıştı. 2000 yılında Teoman'ın daveti üzerine sanatçının Türkiye turnesine katıldı.

Nev'in Müzik Kariyeri ve En Bilinen Şarkıları

Nev'in Müzik Kariyeri ve En Bilinen Şarkıları

Nev, ilk solo albümü 'Her Şeye Rağmen'i 2001'de yayımladı. Albümde yer alan 'Zor' şarkısı sanatçının en çok bilinen işlerinden biri oldu. Sonraki yıllarda 'Sen Gibi' (2004) ve 'Işığım ve Gölgem' (2007) albümleriyle dinleyici kitlesini genişletti. Türk sanat müziği eserlerini yeniden yorumladığı 'Bir Nev-i Alaturka' projesi de kariyerinin dikkat çeken çalışmaları arasında yer aldı.

Nev'in en bilinen şarkıları:

  • Zor

  • Sen Gibi

  • Mühürlü Kaderim

  • Benim İçin Üzülme

  • Kör Kuyular

  • Kelebek

Nev'in Albümleri Neler?

  • Her Şeye Rağmen (2001)

  • Sen Gibi (2004)

  • Işığım ve Gölgem (2007)

  • Bir Nev-i Alaturka

  • Kıyısız Deniz

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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