Şarkıcı Nev Kimdir? Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Nev'in vefat haberini menajeri İlker Ercan 'Çok üzgünüm kaybettik' sözleriyle duyurdu. Ercan, yakın bir dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek 'Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi görmüş ve entübe edilmişti. Daha önce yapılan açıklamalarda çoklu organ yetmezliği ve karaciğer rahatsızlığından söz edilmiş, organ nakli beklediği bildirilmişti. Vefat nedeniyle ilgili ayrıntılı bir resmi açıklama ve cenaze töreniyle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı.