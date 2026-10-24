Şarkıcı Nev Kimdir? Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?
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Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev, 57 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 24 Ekim'de menajeri İlker Ercan tarafından duyuruldu.
'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarla tanınan sanatçının kimliği, vefat nedeni ve müzik kariyeri merak ediliyor. İşte Nev'in hayatı ve müzik kariyeri...
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Şarkıcı Nev Kimdir?
Şarkıcı Nev Neden Vefat Etti?
Şarkıcı Nev Kaç Yaşındaydı, Nereli?
Nev'in Müzik Kariyeri ve En Bilinen Şarkıları
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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