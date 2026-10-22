Sapanca Gölü İki Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı: Su Seviyesi İki Yılın En Yüksek Noktasında
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Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde su seviyesi yeniden yükseldi. Sakarya'daki göl, kuraklık döneminde iskelelerin kuruda kaldığı ve teknelerin karaya oturduğu kritik bir seviyeye kadar gerilemişti. Son yağışların ardından 20 Ekim'de ölçülen seviye, gölün iki yıldır görmediği bir değere çıktı. Gölü besleyen Akçay Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 80'in üzerine ulaştı.
Kuraklıkta göl 28,98 metreye kadar geriledi.
Göl iki yılın en yüksek seviyesini gördü.
Gölü besleyen baraj da doldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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