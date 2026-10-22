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Sapanca Gölü İki Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı: Su Seviyesi İki Yılın En Yüksek Noktasında

Sapanca Gölü İki Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı: Su Seviyesi İki Yılın En Yüksek Noktasında

Sakarya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 17:38
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Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde su seviyesi yeniden yükseldi. Sakarya'daki göl, kuraklık döneminde iskelelerin kuruda kaldığı ve teknelerin karaya oturduğu kritik bir seviyeye kadar gerilemişti. Son yağışların ardından 20 Ekim'de ölçülen seviye, gölün iki yıldır görmediği bir değere çıktı. Gölü besleyen Akçay Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 80'in üzerine ulaştı.

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Kuraklıkta göl 28,98 metreye kadar geriledi.

Kuraklıkta göl 28,98 metreye kadar geriledi.

Sapanca Gölü, kuraklığın en sert döneminde aralıklı yağışlara rağmen 28,98 metreye kadar çekildi. Kıyıdaki iskeleler kuruda kaldı, tekneler karaya oturdu ve gölün çevresindeki toprakta çatlaklar oluştu.

Göl iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Göl iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Son yağışların ardından Sapanca Gölü 20 Ekim'de 30,54 metre seviyesine ulaştı. Yağış öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğraflar, gölün iki hali arasındaki farkı gösteriyor.

Gölü besleyen baraj da doldu.

Gölü besleyen baraj da doldu.

Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'nü besleyen Akçay Barajı'nın doluluk oranı yüzde 80,35'e çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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