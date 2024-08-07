Santa Monica God of War'ın Ardından 20 Yıl Sonra İlk Yeni IP'si Üzerinde Çalışıyor

Stüdyonun ilk oyunu olan ve 2001 yılında PlayStation 2 için çıkan Kinetica'nın ardından 2005 yılında Kratos ile tanışmıştık. Stüdyo o günden bu yana herhangi bir başka seri veya oyun üzerinde çalışmadan yalnızca God of War'a odaklandı.