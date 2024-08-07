Santa Monica God of War'ın Ardından 20 Yıl Sonra İlk Yeni IP'si Üzerinde Çalışıyor
Santa Monica God of War'ın Ardından 20 Yıl Sonra İlk Yeni IP'si Üzerinde Çalışıyor
God of War serisi ile yıllardır oyuncuların kalbinde yeri bi' ayrı olan Santa Monica görünüşe göre yepyeni işlerle karşımıza çıkmaya ve Kratos'u biraz olsun dinlendirmeye hazırlanıyor.
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God of War belki Santa Monica'nın ilk oyunu değil ancak stüdyoyu bugünkü haline getiren seri.
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Ancak görünüşe göre Santa Monica God of War'ın ardından ilk kez yeni bir IP üzerinde çalışıyor.
Elbette stüdyonun nasıl bir projeyle karşımıza çıkacağına dair elimizde henüz bilgi yok.
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