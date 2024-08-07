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Santa Monica God of War'ın Ardından 20 Yıl Sonra İlk Yeni IP'si Üzerinde Çalışıyor

Santa Monica God of War'ın Ardından 20 Yıl Sonra İlk Yeni IP'si Üzerinde Çalışıyor

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 17:27

God of War serisi ile yıllardır oyuncuların kalbinde yeri bi' ayrı olan Santa Monica görünüşe göre yepyeni işlerle karşımıza çıkmaya ve Kratos'u biraz olsun dinlendirmeye hazırlanıyor.

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God of War belki Santa Monica'nın ilk oyunu değil ancak stüdyoyu bugünkü haline getiren seri.

God of War belki Santa Monica'nın ilk oyunu değil ancak stüdyoyu bugünkü haline getiren seri.

Stüdyonun ilk oyunu olan ve 2001 yılında PlayStation 2 için çıkan Kinetica'nın ardından 2005 yılında Kratos ile tanışmıştık. Stüdyo o günden bu yana herhangi bir başka seri veya oyun üzerinde çalışmadan yalnızca God of War'a odaklandı.

Ancak görünüşe göre Santa Monica God of War'ın ardından ilk kez yeni bir IP üzerinde çalışıyor.

Ancak görünüşe göre Santa Monica God of War'ın ardından ilk kez yeni bir IP üzerinde çalışıyor.

Santa Monica'da çalıştıktan sonra ayrılıp şimdi yeniden stüdyoya dönen bir geliştiricinin profili stüdyonun yeni IP üzerinde çalıştığını kanıtlar nitelikte. Geliştiricinin paylaşımında 'Santa Monica Studios yeni IP'lerinde Karakter Geliştirme hattının tamamıyla ilgilenen karakter süpervizörü olarak geri dönme fırsatı sundu ve işte buradayım. Geri döndüğüm, ekiple tekrar çalıştığım ve video oyunlarındaki karakterleri birlikte zorladığım için heyecanlıyım' ifadelerini kullanıyor.

Elbette stüdyonun nasıl bir projeyle karşımıza çıkacağına dair elimizde henüz bilgi yok.

Elbette stüdyonun nasıl bir projeyle karşımıza çıkacağına dair elimizde henüz bilgi yok.

Uzun yıllardır yalnızca God of War üzerinde çalışan ve PlayStation çatısı altındaki diğer projelerde de yardımcı rolü üstlenen Santa Monica'dan gelecek yeni IP nasıl bir evren kuracak hep birlikte göreceğiz.

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