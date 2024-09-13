Saniyesinde Eşleşme Olması İçin Dating App’lerde Uygulaman Gereken 10 Taktik
Saniyesinde Eşleşme Olması İçin Dating App’lerde Uygulaman Gereken 10 Taktik
Romantik ilişkiler, flörtleşmek veya kısa süreli ilişkiler için son yıllarda pek çok tanışma uygulamaları tercih edilmeye başlandı. Bu uygulamalarda beğendiğin kişinin seninle bir eşleşme yaşaması için sana birkaç taktik vereceğiz! 😉
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1. Profiline etkileyici ama samimi göründüğün fotoğrafları ekle.
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2. Sıkıcı biyografileri okumayı kimse sevmez. Kendinle ilgili dikkat çekici bir şeyler yazabilirsin.
3. Profiline açık uçlu sorular ekleyerek karşı tarafın sana mesaj atmasını sağlayabilirsin.
4. Uygulamayı güncel tutup sık sık kullanmaya çalış.
5. Çevrendeki insanların aktivitelerini gözlemle.
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