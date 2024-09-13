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Saniyesinde Eşleşme Olması İçin Dating App’lerde Uygulaman Gereken 10 Taktik

etiket Saniyesinde Eşleşme Olması İçin Dating App’lerde Uygulaman Gereken 10 Taktik

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 23:01

Romantik ilişkiler, flörtleşmek veya kısa süreli ilişkiler için son yıllarda pek çok tanışma uygulamaları tercih edilmeye başlandı. Bu uygulamalarda beğendiğin kişinin seninle bir eşleşme yaşaması için sana birkaç taktik vereceğiz! 😉

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1. Profiline etkileyici ama samimi göründüğün fotoğrafları ekle.

Dating app'lerde en önemli şey ilk izlenimdir. Diğer kullanıcılara iyi bir izlenim verirsen ve onları etkilersen, eşleşme ihtimalini yükseltirsin. Sonuç olarak seninle henüz konuşmadılar ve nasıl biri olduğunu bilmiyorlar. Fotoğraflarının kaliteli olduğundan ve seni yansıttığından emin olmalısın.

2. Sıkıcı biyografileri okumayı kimse sevmez. Kendinle ilgili dikkat çekici bir şeyler yazabilirsin.

Nereli olduğun, nerede okuduğun veya hobilerinin olduğu bir biyografi metni çok sıkıcı görünebilir. Evet bunlar seninle ilgili olan şeyler ama karşı tarafın seni merak etmesine müsaade etmezsen, eşleşme ihtimali düşer ve iletişim başlamadan biter.

3. Profiline açık uçlu sorular ekleyerek karşı tarafın sana mesaj atmasını sağlayabilirsin.

Seni beğenen birinin sana mesaj göndermesi için eşleşme olması gerekir. E senin de bu eşleşmeyi sağlayabilmen için profiline insanların dikkatini çekebilecek ve mesaj atma isteği uyandıracak sorular eklemen gerekiyor.

4. Uygulamayı güncel tutup sık sık kullanmaya çalış.

Düzenli olarak app'i kullan. Çünkü aktif kullanıcılar genellikle daha fazla görünür olur ve bu da daha fazla eşleşme şansı anlamına gelir.

5. Çevrendeki insanların aktivitelerini gözlemle.

Profiline ekleyebileceğin ortak aktiviteler, insanların seninle sohbet etmek ve seninle beraber çeşitli aktivitelerde bulunması için eşleşme isteği uyandırır. Bu bilgiler hiçbir kitapta yazmaz!

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6. Her zaman pozitif bir profil oluşturmaya çalış.

İlişkilerde ortak bir paydada buluşmak ve mutlu olmak önemlidir. Kişisel problemlerini ve iç dünyanda çözemediğin şeyleri dating app'teki profiline yansıtırsan, insanları itmiş ve eşleşme ihtimalini düşürmüş olursun.

7. Standartlara bağlı kalma ve her zaman açık ol.

İlk izlenimin önemli olduğunu ilk maddede vurgulamıştık. Evet, dikkatini çeken profilleri sağa kaydırabilirsin ama farklı gördüğün ve sende merak uyandıran profillere de göz gezdirebilirsin. Çeşitlilik her zaman olmasa da bazen iyidir ve hiç beklemediğin insanlarla aniden eşleşip beklenmedik sonuçlar alabilirsin.

8. Kendinle ilgili her ayrıntıyı profiline eklemek zorunda değilsin.

Profiline 'lisedeki en yakın arkadaşın' veya 'en sevdiğin kitabın hikayesi' gibi ayrıntıları eklememeni tavsiye ederiz. Eşleşme potansiyeli olan insanlara aşırı bilgi yüklemesi yaparak onların merak duygusunu söndürmüş olursun.

9. İlgi alanlarını spesifik bir şekilde seçip profiline ekleyebilirsin.

Kitap okumak, yüzmek, müzik dinlemek ve resim yapmak gibi hobileri herkes sever ama ilgi çekici hobilerin veya alışkanlıkların varsa bunları profiline eklemen daha doğru olacaktır. Çünkü başta sıraladığımız hobileri okuyunca bile insan sıkılabiliyor...

10. Profilini düzenli olarak güncelleyebilirsin.

Güncel fotoğraflarını, dinlediğin son şarkıyı veya gittiğin son şehri profilinde paylaşabilirsin. İnsanların dating app'i indirip hiç kullanmadığını düşünmemeleri için profilini düzenli aralıklarla güncellemeni tavsiye ederiz.

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