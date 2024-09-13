Saniyesinde Eşleşme Olması İçin Dating App’lerde Uygulaman Gereken 10 Taktik

Dating app'lerde en önemli şey ilk izlenimdir. Diğer kullanıcılara iyi bir izlenim verirsen ve onları etkilersen, eşleşme ihtimalini yükseltirsin. Sonuç olarak seninle henüz konuşmadılar ve nasıl biri olduğunu bilmiyorlar. Fotoğraflarının kaliteli olduğundan ve seni yansıttığından emin olmalısın.